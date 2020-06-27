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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Умер глава службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Олег Запольский

Умер глава службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Олег Запольский. Информацию 24.kg подтвердили в МВД. 

По данным коллег, Олег Запольский скончался сегодня. О причинах смерти не сообщается. Ему было 39 лет.

Уточняется лишь, что 25 июня его госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию. Предположительно у него диагностировали коронавирус. 

Олег Запольский возглавил СБНОН в январе 2019 года. Ранее он работал в Госслужбе по контролю наркотиков, позже расформированной. Он также был заместителем начальника СБНОН, еще ранее возглавлял оперативно-разыскное управление службы.

Олег Запольский — сын известных журналистов Светланы Красильниковой и Виктора Запольского, владельцев газеты «Дело №...».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157628/
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