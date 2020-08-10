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Власть

ЦИК Беларуси признал выборы президента состоявшимися

Центризбирком Беларуси признал выборы президента состоявшимися. Об этом сообщают белорусские СМИ со ссылкой на ЦИК.

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Уточняется, что Александр Лукашенко набрал 80,23 процента голосов, Светлана Тихановская — 9,90 процента. Остальные три кандидата получили менее 2 процентов голосов.

По данным издания БелТА, после голосования на выборах Александр Лукашенко заявил, что не напрягается по поводу первых визитов, страна будет сотрудничать со всеми.

«На востоке два сильных государства. Хотим или не хотим, мы всегда будем сотрудничать с Россией и всегда будем вместе — в зависимости от того, насколько РФ способна на более или менее тесное сотрудничество. У нас блестящие отношения с Китаем, с постсоветскими странами и даже с Польшей налаживаются отношения», — сказал Александр Лукашенко.

Напомним, в Минске прошли выборы президента, в которых большинство голосов получил Александр Лукашенко. После выборов в столице Беларуси и нескольких других городах произошли массовые беспорядки. По данному факту следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело.

Ссылка: https://24.kg/vlast/162084/
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