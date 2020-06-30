Президент подписал поправки в избирательное законодательство

Глава государства Сооронбай Жээнбеков подписал поправки в Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».

Таким образом, избирательный порог снижен с 9 до 7 процентов. Залог остался 5 миллионов сомов.

Напомним, что установленная планка в 9 процентов и сумма залога на выборах в Жогорку Кенеш вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку олигархам.

В феврале, выступая в парламенте, Сооронбай Жээнбеков вновь затронул тему избирательного барьера и заявил, что, как показали дискуссии, партии к преодолению 9 процентов не готовы.