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Власть

Президент подписал поправки в избирательное законодательство

Глава государства Сооронбай Жээнбеков подписал поправки в Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».

Таким образом, избирательный порог снижен с 9 до 7 процентов. Залог остался 5 миллионов сомов. 

Напомним, что установленная планка в 9 процентов и сумма залога на выборах в Жогорку Кенеш вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку олигархам.

В феврале, выступая в парламенте, Сооронбай Жээнбеков вновь затронул тему избирательного барьера и заявил, что, как показали дискуссии, партии к преодолению 9 процентов не готовы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157876/
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