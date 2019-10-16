Выборы-2020. Преодолеют ли партии барьер в 9 процентов на пути в Жогорку Кенеш

Одним из самых спорных новшеств избирательного законодательства является введение 9-процентного барьера для прохождения партий в Жогорку Кенеш. Часть депутатов Жогорку Кенеша и отдельные эксперты считают такой высокий барьер большой проблемой, которая станет непреодолимой для многих политических организаций на парламентских выборах 2020 года.

Девять процентов любви и немного еще

Принятие 9-процентного избирательного порога эксперты объяснили влиянием президентского аппарата на бесхребетный состав парламента.

Они считают, что каждому проголосовавшему за, видимо, обещали места в топе списка проходных партий — фактически мандаты Жогорку Кенеша седьмого созыва.

За практически непреодолимый для большинства политорганизаций 9-процентный порог проголосовали 100 депутатов Жогорку Кенеша.

По словам эксперта Шерадила Бактыгула, изначально идея ввести барьер в 9 процентов родилась в аппарате бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. В увеличении проходного порога была своя логика — обеспечить провластной СДПК и ее клонам большинство в Жогорку Кенеш и получить полностью подконтрольный парламент.

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Если бы все сложилось по сценарию Алмазбека Атамбаева, он без труда занял бы пост премьер-министра, а главе государства отвели бы роль декоративного президента.

«Принятая норма о 9-процентном барьере выглядит как перестраховка. Но эта завышенная цифра сыграет на руку богатым людям прежде всего. У кого есть деньги и кто готов вложиться в расчете на дивиденды. Это плохо для нас», — считает эксперт.

Приход бизнесменов к власти означает, что частные интересы будут выше общегосударственных. Шерадил Бактыгул

Он склоняется к тому, что высокий избирательный порог лишил равных возможностей всех желающих бороться за места в парламенте.

«На арену выйдут денежные мешки. Стоимость голоса каждого избирателя и в прямом смысле, и в финансовом возрастет. Пропорционально возрастет и стоимость избирательных кампаний. И здесь вопрос — а сколько партий пройдет в парламент?» — сказал эксперт.

Вы можете быть хоть семи пядей во лбу, но если денег нет, то и шансов на мандат тоже нет. Шерадил Бактыгул

О риске провала выборов

Бывший торага Жогорку Кенеша Ишенбай Кадырбеков обозначил возможные риски на выборах 2020 года при пороге 9 процентов.

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Совет экс-спикеров обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову, его брату Асылбеку Жээнбекову, главе Жогорку Кенеша Дастанбеку Джумабекову и всему парламенту с просьбой еще раз рассмотреть поправки в избирательное законодательство и снизить порог прохождения партий.

«При 9 процентах выборы могут не состояться. Может быть сформирован однопартийный парламент, и в этом случае он будет нелегитимным, поскольку по Конституции ни одна из политорганизаций не может получить 60 мандатов. Если пройдут две партии, третья будет представлена номинально. 180 тысяч голосов избирателей — это очень много. При этом политобъединение, набравшее, например, 179 тысяч, уже не проходит. У нас полтора миллиона избирателей останутся не представленными в высшем законодательном органе республики. Если оппозиция остается за бортом, это приведет к необратимым последствиям», — отметил Ишенбай Кадырбеков.

По его словам, он и другие политики просят вернуть 7-процентный барьер как самый оптимальный.

Абсолютная власть кружит голову. Вводить 9 процентов в стране, где 2 миллиона 300 тысяч человек — постоянный и активный электорат, недопустимо. Ишенбай Кадырбеков

С ним согласен и депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев. Он считает поправку провальной и напоминает поклонникам скандальной нормы, что Кыргызстан славится репутацией самой демократичной республики в Центральной Азии, а если посмотреть на 9-процентный порог, то страна таковой уже не является и демократических ценностей придерживается лишь декларативно.

«Девять процентов могут привести к тому, что в Жогорку Кенеш пройдут только две крупные политические силы. Однако проблема в том, что у нас нормальных партий немного. Мы находимся в начале партийного строительства, поэтому пока господствуют группы интересов. Формируются они не по идеологическому признаку, а по региональному», — добавил нардеп.

Вводить 9 процентов нельзя было. Это провал. Исхак Масалиев

Почему 9 процентов не совсем плохо

Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева полагает, что оптимальный вариант с 7-процентным барьером.

«Но утвердили 9 процентов. У поправки много противников. Предполагалось, что на этапе развития ранней демократии мы должны позволить молодым партиям бороться за места и победить. Однако тогда формирование кабинета министров превратилось бы в беспрецедентную дележку портфелей. Каждый депутат стремился бы усадить в министерское кресло своего человека. Чтобы это минимизировать, нужна ответственность коалиции большинства. Фракции, входящие в нее, должны укрупняться. Но лично я, конечно, за 7 процентов», — сказала она.

Но, может, и 9 процентов неплохо. В итоге высокий барьер подтолкнет политорганизации к объединению и консолидации, не придется дробить голоса. Аида Касымалиева

Эксперты считают, что предвыборная гонка 2020-го преподнесет совершенно неожиданные партийные тандемы. Отечественные олигархи уже начали торги.