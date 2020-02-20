11:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Президент считает, что партии не готовы к преодолению 9-процентного порога

Политические партии не готовы к преодолению 9-процентного избирательного порога. Об этом президент заявил сегодня, выступая на заседании Жогорку Кенеша.

Читайте по теме
Выборы-2020. Преодолеют ли партии барьер в 9 процентов на пути в Жогорку Кенеш

По словам Сооронбая Жээнбекова, избирательное законодательство было изменено за год до выборов, таким образом, правила определены. Но есть один вопрос, который волнует депутатов и политические партии. Глава государства напомнил: многие поддержали порог 9 процентов и был принят соответствующий закон.

«Эта норма обсуждается. В настоящее время есть сторонники девяти, пяти, семи и даже трехпроцентного порога. Сторонники 9-процентного барьера стремятся укрупнить партии, и это необходимо. Но готовы ли наши политорганизации к этому? Как показали дискуссии, не готовы», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент подчеркнул, что парламентские выборы должны пройти так, чтобы не повлиять на мирную жизнь. Все вопросы должны быть решены в правовом поле.

Выборы в Жогорку Кенеш состоятся осенью 2020 года. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/144173/
просмотров: 877
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков заверяет, что не будет патронировать никакую из партий
Президент: За качественный состав парламента ответственны сами партии
Президент выступит на заседании Жогорку Кенеша. Расскажет об актуальных вопросах
В ЦИК передан предварительный список избирателей на выборы в местные кенеши
Выборы-2020. Прокуратуре поручено выявить нарушения при массовой прописке
Главу ЦИК обвинили в массовой прописке людей в городах, где пройдут выборы
Выборы-2020. В рамках цифровизации ЦИК вводит электронный кабинет избирателя
Массовая прописка граждан. ЦИК заверяет, что списки избирателей не изменятся
Надо что-то делать. Массовая прописка граждан вызывает подозрение и у депутатов
Выборы—2020. За соблюдением законности будут следить органы прокуратуры
Популярные новости
Назначен новый глава ГРС. Что о&nbsp;нем известно Назначен новый глава ГРС. Что о нем известно
Еще одна отставка? Министр транспорта и&nbsp;дорог готов покинуть пост Еще одна отставка? Министр транспорта и дорог готов покинуть пост
Протестные настроения и&nbsp;выборы. Кыргызстан ожидает напряженная весна Протестные настроения и выборы. Кыргызстан ожидает напряженная весна
Кто возглавит ГРС? В&nbsp;списке претендентов нет Досалы Эсеналиева Кто возглавит ГРС? В списке претендентов нет Досалы Эсеналиева
Бизнес
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
20 февраля, четверг
11:32
Президент о необходимости цифровизации: мы значительно отстали Президент о необходимости цифровизации: мы значительно...
11:20
Сооронбай Жээнбеков заверяет, что не будет патронировать никакую из партий
11:20
Мы потрудились эффективно. Лидер «Республики — Ата Журт» оценил работу партии
11:18
У жителя Иссык-Куля нашли ружье и патроны
11:16
А мы митингуем. Казахстан — лидер по привлечению инвестиций в СНГ