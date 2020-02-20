Президент считает, что партии не готовы к преодолению 9-процентного порога

Политические партии не готовы к преодолению 9-процентного избирательного порога. Об этом президент заявил сегодня, выступая на заседании Жогорку Кенеша.
По словам Сооронбая Жээнбекова, избирательное законодательство было изменено за год до выборов, таким образом, правила определены. Но есть один вопрос, который волнует депутатов и политические партии. Глава государства напомнил: многие поддержали порог 9 процентов и был принят соответствующий закон.
«Эта норма обсуждается. В настоящее время есть сторонники девяти, пяти, семи и даже трехпроцентного порога. Сторонники 9-процентного барьера стремятся укрупнить партии, и это необходимо. Но готовы ли наши политорганизации к этому? Как показали дискуссии, не готовы», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Президент подчеркнул, что парламентские выборы должны пройти так, чтобы не повлиять на мирную жизнь. Все вопросы должны быть решены в правовом поле.
Выборы в Жогорку Кенеш состоятся осенью 2020 года.