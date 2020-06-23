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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Сотрудники аппарата правительства сдают ПЦР-анализ

Сотрудники аппарата правительства и пресс-службы сдают ПЦР-анализ на коронавирус. Об этом 24.kg сообщили в кабмине.

Отмечается, что случаев заражения COVID-19 среди чиновников правительства и госслужащих аппарата пока не выявлено.

Анализы сдаются для выявления возможных случаев инфицирования.

В аппарате кабмина уточнили, что премьер-министр Кубатбек Боронов также сдал ПЦР-анализ — результат отрицательный.

Всего по стране зарегистрировано 3 тысячи 519 случаев заражения COVID-19. Выздоровели — 2 тысячи 54.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157142/
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