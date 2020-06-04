Евгения Строкова требует принять скандальный закон об НКО немедленно

Депутат Евгения Строкова, выступая сегодня на заседании парламента, заявила, что следует не медлить и принять как можно скорее поправку в закон об НКО, обязывающую гражданский сектор открыть источники своего финансирования.

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По ее словам, проект следует рассмотреть в режиме второго и третьего чтения. Она призывает коллег проголосовать за.

«До каких пор мы будем бояться кучки из 20 вечно всем недовольных НПО? Ко мне обращаются представители гражданского общества и требуют не тянуть с принятием. Если активисты, которые возмущаются, такие честные, пусть откроют свои поступления, чего они боятся так? А раз против, то можно предположить, что, как в той поговорке, на воре и шапка горит», — заявила Евгения Строкова.

Стоит отметить, что отказ от финансовой прозрачности политических партий, в том числе идущих на выборы-2020, депутата Строкову, напротив, не смущает.

Отметим, выступающие 22 мая на видеоконференции на тему «Принимают закон об НКО без участия НКО» нардепы Дастан Бекешев и Марлен Маматалиев заявили, что уверены, их коллеги поддержат сомнительную норму.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.