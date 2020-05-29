Политпартии в Кыргызстане не готовы открыть источники своего финансирования

Политические партии в Кыргызстане не готовы открыть источники своего финансирования. Об этом в ходе видеоконференции «Развитие политических партий Кыргызстана» заявила аналитик Эркайым Мамбеталиева.

По ее словам, организация, которую она возглавляет, провела исследование. В опросе участвовали, в частности, лидеры партий и фракций, которые заседают в Жогорку Кенеше. «Они заявили, что согласны с финансированием развития партий из госбюджета, но такие поступления и траты должны быть прозрачны и подотчетны», — отметила Эркайым Мамбеталиева.

Но открывать другие источники главы политических объединений не согласны. Аргументируют тем, что такая публичность небезопасна для спонсоров. Эркайым Мамбеталиева

Лидер НПО «Гражданская платформа» Айнура Усупбекова недоумевает: если партии сами не согласны отчитываться, тогда почему настаивают, чтобы свои источники открыли неправительственные организации?

Отметим, три депутата Мирлан Бакиров, Айнуру Алтыбаева и Нурбек Алимбеков предложили поправки в Закон «О политических партиях». Они приняты в первом чтении.

Разработчики выступают за ежегодное выделение финансов партиям из бюджета. Предлагаются и поправки в Закон «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики». ЦИК наделяют полномочиями требовать и рассматривать финансовые отчеты партий, а партии за их несвоевременное предоставление наказывать штрафом I категории (от 17 до 23 тысяч сомов) или предупреждением.

Депутат Мирлан Бакиров пояснил: вопрос финансирования политических партий не главный. В пакете изменений много других поправок.

Авторы предлагают ликвидировать политическую организацию, если она не участвовала пять лет в выборах, и законодательно закрепить — партию может создать группа, состоящая не менее чем из 10 человек.

В режиме первого чтения одобрена и поправка о порядке формирования партиями списков кандидатов на выборные должности в органы государственной власти и местного самоуправления.