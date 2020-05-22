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Общество

Парламент поддержит скандальную поправку к закону об НКО, считают депутаты

Парламент поддержит скандальную поправку к закону об НКО. Депутаты Дастан Бекешев и Марлен Маматалиев в этом не сомневаются. Об этом они заявили сегодня в ходе видеоконференции в приложении Zoom на тему: «Принимают закон об НКО без участия НКО».

По словам Дастана Бекешева, есть высокая доля вероятности, что его коллеги проголосуют за. «Я выдвигаю свои предложения, чтобы смягчить воздействие этого документа», — отметил нардеп.

Его поддержал Марлен Маматалиев. Он отметил, нужно несколько переформатировать эту поправку, чтобы она устраивала все стороны. «Мы ждем предложений от НКО-сектора», — подчеркнул депутат.

Но, что именно предлагают сами парламентарии, за что выступают, они так и не озвучили, как и не сказали, что проголосуют против, когда документ будет вынесен на обсуждение на палату.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153585/
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