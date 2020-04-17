Президент потребовал оперативно устранять недостатки в системе здравоохранения

Сооронбай Жээнбеков сегодня принял вице-премьер-министра Аиду Исмаилову. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Отмечается, что обсуждены меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, поддержке медицинских работников и социально уязвимых слоев населения. Глава государства заметил, что сейчас особое внимание вице-премьер-министра по социальному блоку должно быть уделено вопросам здравоохранения.

Он подчеркнул, что с учетом мнения общественности и экспертов должны оперативно устраняться все имеющиеся недостатки в системе.

«Исходя из анализа специалистов, страна в ближайшее время достигнет пика заболеваемости инфекцией. Нужно обеспечить полную готовность медицинских учреждений, оснастить их аппаратами искусственной вентиляции легких, противовирусными препаратами, тест-системами, средствами индивидуальной защиты и другим необходимым. Медики должны быть полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты для минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией при лечении больных», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства также отметил важность обеспечения своевременных выплат по заработной плате и сопутствующим надбавкам врачам и медперсоналу и обратил внимание на необходимость разработки различных сценариев развития эпидемиологической ситуации в республике на ближайший период. Кроме того, он подчеркнул необходимость предоставления полной и открытой информации населению о текущей ситуации с вирусом, поступлении и распределении гуманитарной помощи и средств со специальных счетов, где аккумулируются взносы граждан и организаций.

«Ни один нуждающийся человек не должен остаться без соответствующей помощи», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Он также обратил внимание на обеспечение своевременных социальных выплат ветеранам и участникам Великой Отечественной войны и героям Апрельской революции.