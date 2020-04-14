Режим ЧП введен в Нарыне и Ат-Башинском районе

Президент Кыргызстана подписал Указ «О введении чрезвычайного положения на территории Нарына и Ат-Башинского района Нарынской области».

В документе говорится: «Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила распространение новой коронавирусной инфекции. С 18 марта по 14 апреля на территории Кыргызской Республики были подтверждены 430 фактов заражения граждан коронавирусной инфекцией, в том числе в Нарыне — 5, Ат-Башинском районе Нарынской области — 19. В соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 64 Конституции, статьями 3, 4 и 7 Конституционного закона «О чрезвычайном положении» исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности и общественного порядка, а также в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на другие территории страны постановляю ввести чрезвычайное положение на территории Нарына и Ат-Башинского района Нарынской области КР с 8.00 15 апреля до 8.00 30 апреля этого года».