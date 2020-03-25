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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Депутаты парламента придумали для СМИ новые обязательства

Ряд депутатов (Мирлан Жеенчороев, Марлен Маматалиев, Жанар Акаев, Исхак Масалиев, Наталья Никитенко и Абдывахап Нурбаев) предложили поправки в Кодекс о нарушениях. Они касаются СМИ. Проект документа представлен на общественное обсуждение.

По словам авторов, предлагаемые изменения направлены на приведение избирательного законодательства в соответствие с Конституцией, Гражданским кодексом и международными стандартами.

Согласно инициативе, кандидат или политическая партия, в отношении которого опубликованы сведения или распространена информация, не соответствующая действительности и порочащая его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе требовать не только опровержения, но и публикации своего ответа на материал.

«Если газета или интернет-издание не согласны и не хотят публиковать опровержение, то кандидат, политическая партия вправе обратиться в суд. Если СМИ не публикует ответ кандидата в сроки, установленные избирательным законодательством, то герой статьи обращается в избирательную комиссию. Она вправе признать нарушение требований избирательного законодательства об обязательном предоставлении возможности кандидату, политической партии опубликовать свой ответ. Но избирательные комиссии не дают оценку содержанию статьи, сведений или информации, на которые кандидат, политическая партия дают ответ. Предмет рассмотрения избирательных комиссий — это факт опубликования либо отказа в опубликовании ответа кандидата, политической партии», — говорится в пояснении к предложенными поправкам.

Предлагаемые изменения предусматривают требования к содержанию и техническому оформлению ответа кандидата, политической партии.

Пункт, предписывающий штраф за распространение о кандидате в депутаты или на иную выборную должность заведомо ложных сведений, порочащих честь или его достоинство, парламентарии предлагают исключить. Поскольку при рассмотрении такого рода дел важна доказательная база, а добиться признания от журналиста, что он сознательно причинил вред и нанес урон чести и достоинству, очень сложно.

Зато непредоставление кандидату возможности опубликовать до окончания срока предвыборной агитации ответ должно караться штрафом, полагают народные избранники. Поэтому избирательным комиссиям предписано рассматривать факт опубликования или отказа в опубликовании ответа, а судам — давать оценку содержанию распространенных сведений и принимать решение, являются ли они не соответствующими действительности и порочат ли честь, достоинство и деловую репутацию претендента на мандат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147972/
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