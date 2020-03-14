Кыргызстан: кадровые перестановки за 9-13 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

В мэрии Бишкека кадровые перестановки.

В управлении физической культуры и спорта муниципалитета исполнение обязанностей главы управления возложено на Дамиру Джумабекову. Ранее она занимала должность заведующей организационно-правовым отделом этого же управления.

Экс-начальник горспорта Даулет Досалиев освобожден от должности на основании личного заявления. В ГКНБ ранее сообщили, что он в сговоре с подотчетными лицами организовал системное присвоение бюджетных денег.

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В связи со служебной необходимостью и до назначения нового главы управления образования временное исполнение обязанностей начальника возложили на Наталью Никифорову.

Ранее на основании личного заявления освобожден от должности глава управления городского транспорта Болотбек Тезекбаев. Обязанности начальника возложены на Нурлана Атыканова. Он уже был врио начальника управления городского транспорта.

Управление Государственной налоговой службы по Ленинскому району возглавил Руслан Касымов.

Предыдущий руководитель УГНС по Ленинскому району уволен 9 марта «в связи с утратой доверия за непринятие своевременных действий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого он являлся».

Новый руководитель ранее занимал должность начальника отдела УГНС по Первомайскому району.

Азиз Суракматов избран первым вице-президентом Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ.

Решение принято на сессии МАГ, прошедшей в Москве.

Президентом ассамблеи стал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, вице-президентами избраны депутаты Государственной думы России Юрий Мищеряков, Евгений Шулепов и член Совета Федерации Ирек Ялалов.

МАГ — самое крупное межгородское объединение на пространстве СНГ и ЕАЭС, включающее 85 столичных, региональных центров и крупных городов девяти стран Содружества. Мэрия Бишкека является соучредителем и членом общественного некоммерческого объединения с 3 сентября 1998 года.

Назначены акимы двух районов Кыргызстана.

Бакыт Козуев стал акимом Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. Айбек Бегимкулов написал заявление об уходе по собственному желанию.

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Бакыт Козуев родился в 1971 году в селе Масы Джалал-Абадской области. Имеет высшее образование.

Трудовую деятельность начал учителем в школе № 35 имени Шайдан-Сай. Возглавлял Ноокенский районный отдел образования.

Темирболот Абыкеев назначен акимом Кочкорского района Нарынской области.

Занимавший пост Нурлан Керимкулов написал заявление об увольнении в связи с переходом на другую работу.

Ранее Темирболот Абыкеев был главой сельской управы Кош-Добо.



Глава управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Баткенский области уволен.

Директор Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов посетил с рабочим визитом Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области.

По его итогам за недостаточную работу по реализации молодежной политики, развитию физической культуры и спорта в регионах освобожден от должности начальник управления Баткенской области Алибай Алишеров, начальнику управления Ошской области Астанбеку Жолдошеву объявлен выговор.

Назначен ряд судей местных судов.

Президент издал указы по девяти кандидатам на должности судей местных судов. Согласно документам, назначенные судьи направлены на места.

Мээрим Жолдошова — Ленинский районный суд Бишкека;

Марс Арзиев — Кара-Суйский районный суд:

Данияр Суханбердиев;— Джалал-Абадский городской суд:

Тахмина Таджибаева — Кара-Бууринский районный суд;

Убайдулла Сатимкулов, Альгис Шукуралиев — Иссык-Кульский областной суд;

Кенешбек Казаков — Иссык-Кульский районный суд;

Нурбек Джолбунов — Тюпский районный суд;

Назгуль Джунушева — Иссык-Атинский районный суд.

О кадровых перестановках со 2 по 6 марта читайте здесь.