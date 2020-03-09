22:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Вымогавшие взятку налоговики уволены в связи с утратой доверия

Должностные лица отдела Налоговой службы по Ленинскому району Бишкека уволены в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

Приказ об увольнении троих фискалов подписал глава Налоговой службы Кабыл Абдалиев. От занимаемых должностей освобождены начальник налогового органа по Ленинскому району, начальник отдела и главный инспектор этого же управления ГНС.

«Такое решение принято потому, что они не предприняли своевременных действий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого они являются, а также в связи с задержанием ГКНБ по факту вымогательства взятки», — говорится в сообщении.

Сотрудники Антикоррупционной службы ГКНБ по факту вымогательства взятки задержали инспектора С.Р. и начальника отдела УГНС по Ленинскому району Бишкека Н.Ш. Они вымогали у бухгалтера одной из частных компаний $25 тысяч за вынесение положительного решения по результатам налоговой проверки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/145947/
просмотров: 126
Версия для печати
Материалы по теме
Падение рубля и тенге. Ситуация на валютном рынке Кыргызстана стабильная
Падение рубля и тенге. В Бишкеке наблюдается повышенный спрос на доллары
Курс покупки рубля опустился ниже сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 марта
В России курсы доллара и евро взлетели на фоне обрушения цен на нефть
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 марта
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 марта
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 марта
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 марта
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 марта
Популярные новости
Жестокое убийство в&nbsp;Бишкеке. Напавший на&nbsp;жену и&nbsp;сына мужчина был судьей Жестокое убийство в Бишкеке. Напавший на жену и сына мужчина был судьей
Милиция задержала еще одну женщину, нападавшую на&nbsp;сотрудников Жогорку Кенеша Милиция задержала еще одну женщину, нападавшую на сотрудников Жогорку Кенеша
Жестокое убийство в&nbsp;Бишкеке. Ребенок пришел в&nbsp;себя и&nbsp;начал говорить Жестокое убийство в Бишкеке. Ребенок пришел в себя и начал говорить
Драка у&nbsp;супермаркета. Гражданские активисты обратились к&nbsp;президенту Драка у супермаркета. Гражданские активисты обратились к президенту
Бизнес
Выгодные денежные SWIFT-переводы в&nbsp;Казахстан, Россию, Грузию и&nbsp;Узбекистан Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан
Почему важно помогать развитию бизнеса. 8&nbsp;вопросов банкиру Почему важно помогать развитию бизнеса. 8 вопросов банкиру
&laquo;1+1&raquo;: При покупке в&nbsp;O!Store одного аксессуара второй&nbsp;&mdash; В&nbsp;ПОДАРОК! «1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!
UFC 248: Смотрите два титульных боя на&nbsp;UFC ТВ&nbsp;в&nbsp;это воскресенье&nbsp;&mdash; только в&nbsp;O!TV UFC 248: Смотрите два титульных боя на UFC ТВ в это воскресенье — только в O!TV
9 марта, понедельник
22:02
Вымогавшие взятку налоговики уволены в связи с утратой доверия Вымогавшие взятку налоговики уволены в связи с утратой...
21:30
Хитрая обезьяна стащила очки и дважды получила «выкуп» с туриста
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 марта: днем потеплеет
20:41
Читатели 24.kg негативно оценили работу политических партий в Жогорку Кенеше
20:17
На борьбу с бедностью Узбекистан потратит $700 миллионов