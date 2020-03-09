Вымогавшие взятку налоговики уволены в связи с утратой доверия

Должностные лица отдела Налоговой службы по Ленинскому району Бишкека уволены в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

Приказ об увольнении троих фискалов подписал глава Налоговой службы Кабыл Абдалиев. От занимаемых должностей освобождены начальник налогового органа по Ленинскому району, начальник отдела и главный инспектор этого же управления ГНС.

«Такое решение принято потому, что они не предприняли своевременных действий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого они являются, а также в связи с задержанием ГКНБ по факту вымогательства взятки», — говорится в сообщении.

Сотрудники Антикоррупционной службы ГКНБ по факту вымогательства взятки задержали инспектора С.Р. и начальника отдела УГНС по Ленинскому району Бишкека Н.Ш. Они вымогали у бухгалтера одной из частных компаний $25 тысяч за вынесение положительного решения по результатам налоговой проверки.