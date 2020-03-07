Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Заместителем акима Первомайского района Бишкека стала Аида Рысбаева.

Она будет заведовать социальными вопросами.

Аида Рысбаева родилась 1 января 1970 года. Окончила Кыргызскую государственную медицинскую академию имени Исы Ахунбаева, лечебный факультет.

2002-2003 — ведущий специалист главного управления координации и внедрения реформ здравоохранения при Минздраве КР;

2003-2007 — заместитель начальника медико-санитарной части ОАО «Международный аэропорт «Манас»;

2008-2009 — заместитель директора по лечебной работе Центра семейной медицины № 7;

2009-2017 — директор ЦСМ № 7;

2017-2019 — директор Центра семейной медицины № 13;

2019-2020 — начальник управления социального развития мэрии Бишкека.

Бакыт Караев назначен заместителем акима Свердловского района Бишкека.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Бакыт Караев

Он будет заведовать вопросами жилищно-коммунального хозяйства.

По образованию экономист и юрист.

Работал в Фонде развития предпринимательства, избирался депутатом Чуйского айыльного кенеша, руководил управлением документационного обеспечения ГРС КР.

До назначения был заместителем главы Чуйской районной государственной администрации.

Асанбай кызы Мээрим назначена заместителем директора Агентства гидрометеорологии.

Асанбай кызы Мээрим родилась в 1989 году в городе Нарыне. Окончила Кыргызско-Турецкий университет «Манас», Академию управления при президенте КР.

С 2012 года работала в управлении наблюдений за загрязнением природной среды Кыргызгидромета.

О кадровых перестановках с 24 по 28 февраля читайте здесь.