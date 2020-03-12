Мэр Бишкека избран первым вице-президентом Международной ассамблеи городов

Мэр Бишкека Азиз Суракматов избран первым вице-президентом Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ). Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, решение принято на сессии МАГ, проходящей в Москве.

Президентом ассамблеи стал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, вице-президентами избраны депутаты Государственной думы России Юрий Мищеряков, Евгений Шулепов и член Совета Федерации Ирек Ялалов.

В состав членов правления вошли председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, глава Самары Елена Лапушкина, мэр Еревана Айк Марутян, глава Казани Ильсур Метшин, мэр Душанбе Рустам Эмомали Рахмон и руководители других крупных городов.

В мэрии отметили, что МАГ — это самое крупное межгородское объединение на пространстве СНГ и ЕАЭС, включающее 85 столичных, региональных центров и крупных городов девяти стран Содружества.

«Это единственная универсальная площадка для межгородского диалога, обмена опытом по всем направлениям, которая является мощным инструментом «гражданской дипломатии» по содействию торгово-экономического, научно-технического и культурного развития столиц и крупных городов стран СНГ», — подчеркнули там.

Мэрия Бишкека является соучредителем и членом общественного некоммерческого объединения с 3 сентября 1998 года.