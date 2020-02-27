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Власть

2020 год будет маловодным, наконец признались в правительстве

Депутат Зиядин Жамалдинов возмутился, что на содержание водного департамента выделено недостаточно средств. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша в ходе обсуждения подготовки к весенне-полевым работам.

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По словам нардепа, для нормального функционирования департамента нужно 246 миллионов сомов, а выделено только 20 миллионов. Он также считает, что воды для нужд фермеров в этом году не хватит. Другой нардеп — Жыргалбек Турускулов посетовал: снега зимой было мало, фермеры могут столкнуться еще и с засухой.

Члены правительства признали — 2020 год ожидается маловодным. По их данным, в Токтогульском водохранилище запасов меньше, чем должно быть по прогнозу.

Отметим, в Кыргызстане 1 миллион 290 гектаров занимают посевные площади.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144877/
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