Что нужно делать, чтобы Бишкек исполнил бюджет-2020, рассказал депутат

Депутаты БГК утвердили бюджет Бишкека на 2020 год. Доходы городской казны должны вырасти на 1,5 миллиарда сомов. Но у народных избранников есть сомнения в выполнении плана.

Член бюджетной комиссии Таалайбек Сагынов сообщил 24.kg, что в бюджете на девять процентов увеличивается размер налоговых поступлений.

«Это очень существенный рост, особенно учитывая, что в 2019 году не добрали более 250 миллионов сомов. Фактически темп роста составит около 15 процентов», — отметил он.

Есть риск, что в 2020 году доходную часть в плане налоговых поступлений мы можем не выполнить. Таалайбек Сагынов

Таалайбек Сагынов отметил, что есть резерв по увеличению неналоговых доходов.

«Сегодня неналоговые доходы составляют семь процентов от общей массы бюджета. В крупных развитых городах они составляют около 30-35 процентов. Поэтому на эту часть хотел бы обратить внимание», — сказал он.

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Депутат добавил, что из городского бюджета финансируются позиции, которые должна покрывать республиканская казна. Если их передать в республиканский бюджет, как того требует Налоговый кодекс, город мог бы освободить дополнительно около 3 миллиардов сомов. Эти средства можно было бы направить на развитие столицы.

Кроме того, Таалайбек Сагынов предлагает отказаться от субсидирования муниципальных предприятий Бишкекзеленхоза, «Тазалыка», Бишкектеплоэнерго и других.

Сегодня субсидии составляют около 1,6 миллиарда сомов. Они породили иждивенчество в структурных подразделениях, которые не хотят зарабатывать самостоятельно. Таалайбек Сагынов

«Нужно пересмотреть данный вопрос: мы выставляем муниципальный заказ, например, на уборку улиц, вывоз мусора, объявляем конкурс. В нем смогут участвовать все желающие, в том числе муниципальные предприятия. Таким образом, мы создадим конкуренцию и повысим качество услуг», — отметил он.

В то же время он отметил, что БГК впервые успел рассмотреть бюджет до нового года, а утвердить в начале.

Доходы Бишкека в 2020 году составят 10 миллиардов 98 миллионов 148 тысяч сомов. Доходная часть вырастет на 1 миллиард 559 миллионов 525,5 тысячи сомов.

Напомним, сессия началась 25 декабря. Всего на повестке дня 26 вопросов, в том числе утверждение бюджета Бишкека на 2020 год. Депутаты успели рассмотреть только два. По третьему вопросу — выделению земельного участка под строительство футбольного центра — муниципалитет и горкенеш не смогли прийти к единому мнению. Фракция «Республика — Ата Журт» предложила объявить вотум недоверия мэру Азизу Суракматову, но вопрос не стали рассматривать. Впоследствии лидер фракции отозвал свое предложение, а также вопрос о выделении участка с повестки дня и добровольно сложил с себя полномочия.