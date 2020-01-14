Бишкекский городской кенеш обсуждает бюджет на 2020 год

Депутаты Бишкекского городского кенеша сегодня после новогодних каникул продолжили сессию и приступили к обсуждению проекта бюджета на 2020 год.

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Куванычбек Конгантиев поинтересовался, сколько муниципалитет панирует получить дохода от управлений парковок и рекламы в 2020 году, напомнив, что в прошлом году эта цифра равнялась нулю.

Первый вице-мэр Алмаз Бакетаев отметил, что есть ряд нормативных моментов, которые должны пройти через БГК, после чего мэрия внесет уточнение по доходной части.

«Когда мы принимали решение о парковках, я говорил, что правовая ситуация не позволяет, чтобы управление заработало. Она и сейчас такая же», — сказал Куванычбек Конгантиев.

Алмаз Бакетаев ответил, что в этом вопросе уже разработан проект государственно-частного партнерства, и мэрия ждет вступления его в силу. «Поэтому вопрос затянулся. В 2020 году от деятельности управления, без учета реализации проекта ГЧП, планируем получить 39,5 миллиона сомов. По ГЧП будут отдельно идти поступления. Пока у нас нет цифр», — отметил он.

Куванычбек Конгантиев предложил ликвидировать управление парковок, пока не будут приняты соответствующие постановления.

«У города есть ресурсы, а мы ими не пользуемся. Муниципалитет может временно сдавать земли в аренду, получать деньги. Или пусть вице-мэр, курирующий данный вопрос, возьмет на себя ответственность и скажет, сколько заработаем», — сказал он.

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Лидер коалиции большинства Жумабек Салымбеков предложил принять проект постановления об утверждении бюджета без обсуждения, поскольку есть заключение профильной комиссии, вопрос был рассмотрен и коалицией. Депутаты предложение поддержали.

Доходы Бишкека в 2020 году составят 10 миллиардов 98 миллионов 148 тысяч сомов. Доходная часть вырастет на 1 миллиард 559 миллионов 525,5 тысячи сомов.

Напомним, сессия началась 25 декабря. Всего на повестке дня 26 вопросов, в том числе утверждение бюджета Бишкека на 2020 год. Депутаты успели рассмотреть только два. По третьему вопросу — выделению земельного участка под строительство футбольного центра — муниципалитет и горкенеш не смогли прийти к единому мнению. Фракция «Республика — Ата-Журт» предложила объявить вотум недоверия мэру Азизу Суракматову. Впоследствии лидер фракции отозвал инициативу, а также вопрос о выделении участка и добровольно сложил с себя полномочия.