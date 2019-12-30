11:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Скандал с футбольным центром. Что написано в документах ФИФА

Федерация футбола Кыргызстана настаивает, что речь идет о выделении участка под строительство футбольного центра во временное пользование. Об этом говорится на официальном сайте организации.

По ее данным, международные футбольные организации предусмотрели безвозмездные грантовые средства.

Читайте по теме
Скандал с футбольным центром. Лидер коалиции большинства БГК разъяснил ситуацию

«Федерация на протяжении последнего года неоднократно обращалась в мэрию Бишкека с просьбой рассмотреть возможность предоставления земельного участка во временное пользование для строительства футбольного центра, по завершении которого его передадут на баланс мэрии. Хотим особо отметить, что на всех этапах реализации проекта (подготовка документации, строительство и дальнейшая эксплуатация) земля всегда будет в собственности мэрии. По условиям, выдвигаемым грантодателем в лице ФИФА, земля может быть не в собственности федерации», — говорится в сообщении.

В федерации отметили, что в пресс-релизе мэрии указано, что муниципалитет настаивал на предоставлении подтверждающих документов о выделении гранта.

«Во-первых, возникает вопрос, в какой форме мэрия настаивала на предоставлении подтверждающих документов — в форме письма, запроса или какого-либо другого официального обращения? Во-вторых, Федерация футбола продолжает говорить, что сумма безвозмездного гранта зависит напрямую от проекта, площади земельного участка, его конфигурации и других моментов. Кто предоставит гарантию выделения гранта без конкретного проекта и его документации в виде эскизного рабочего проекта, сметной документации? Это невозможно сделать без привязки к конкретному земельному участку», — отметили в организации.

Федерация футбола выложила выжимку из документа FIFA FORWARD Development Programme Regulations.

Эксперт Совета по развитию бизнеса и инвестиций Азамат Акенеев отметил, что, изучив программу на сайте ФИФА, пришел к выводу, что это общая рамочная программа для всех стран-членов Международной федерации футбола.

«Там описывают правила и принципы, причем в общем виде. Никаких гарантий получения гранта на инфраструктуру нет. Каждая заявка рассматривается отдельно. Нет требований к размерам земельного участка, его месторасположению, да и вообще каких-либо требований к самому проекту», — написал он.

Напомним, что Федерация футбола Кыргызстана просит мэрию столицы выделить земельный участок для строительства центра с комплексом спортивных сооружений. Федерация привлекает денежные средства на строительство — около $8-10 миллионов. Известно, что по линии ФИФА, АФК, зарубежных партнеров и спонсоров нашли $3,5 миллиона.

Столичная мэрия предлагала Федерации футбола рассмотреть варианты для возведения центра на базе стадиона «Трудовые резервы» или на других земельных участках, которые бы соответствовали градостроительным документам, Генеральному плану и Проекту детальной планировки.

Вопрос включили в повестку дня сессии городского кенеша. Но за три дня стороны не пришли к консенсусу. В итоге фракция «Республика — Ата-Журт» предложила выразить недоверие мэру Бишкека Азизу Суракматову. Но так как сессию перенесли на 14 января, вопрос не стали рассматривать.

Лидер коалиции большинства Бишкекского городского кенеша Жумабек Салымбеков на своей странице в социальной сети Facebook поддержал позицию мэрии в вопросе выделения участка Федерации футбола КР под строительство футбольного центра в Бишкеке.
Ссылка:
просмотров: 865
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал с футбольным центром. Объект могут построить в Чуйской области
Скандал с футбольным центром. Лидер коалиции большинства БГК разъяснил ситуацию
В Бишкеке пройдет выставка ледовых скульптур «Хрупкая красота»
Полемика вокруг нового футбольного поля: мэрия Бишкека объясняет свою позицию
Сборная Кыргызстана по футболу может отказаться играть в Бишкеке
Мэрия настаивает на соблюдении закона при выделении участка под футбольный центр
ФИФА и АТФ выделили грант на строительство футбольного центра в Бишкеке
Депутаты Бишкекского горкенеша традиционно не торопятся на сессию
FFKR Football Awards — 2019. «Эпоха футбола», лучшие игроки и тренеры — кто они
Гулжигит Алыкулов, Александр Крестинин. Футболистов наградили по итогам года
Популярные новости
Год Крысы. Семь запрещенных блюд и&nbsp;напитков на&nbsp;новогоднем столе Год Крысы. Семь запрещенных блюд и напитков на новогоднем столе
Момент ДТП, в&nbsp;котором погибла женщина, попал на&nbsp;видео. Милиция возбудила дело Момент ДТП, в котором погибла женщина, попал на видео. Милиция возбудила дело
Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресечения Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресечения
Мэру Бишкека Азизу Суракматову хотят выразить вотум недоверия за&nbsp;саботаж Мэру Бишкека Азизу Суракматову хотят выразить вотум недоверия за саботаж
Бизнес
Новогодние акции от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; скидки до&nbsp;75&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера Новогодние акции от MegaCom — скидки до 75 процентов на красивые номера
START&nbsp;&mdash; еще больше фильмов и&nbsp;сериалов в&nbsp;приложении O!TV START — еще больше фильмов и сериалов в приложении O!TV
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газовый котел в&nbsp;РАССРОЧКУ и&nbsp;газ в&nbsp;ПОДАРОК «Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
Финал сериала &laquo;Темные начала&raquo; в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Финал сериала «Темные начала» в приложении Amediateka от MegaCom
30 декабря, понедельник
11:14
Новогодние акции от MegaCom — скидки до 75 процентов на красивые номера Новогодние акции от MegaCom — скидки до 75 процентов на...
11:05
Скандал с футбольным центром. Объект могут построить в Чуйской области
11:00
Новогодние каникулы. Как развлечь детей и не разориться
10:31
Дело экс-мэров. Адвокаты до сих пор не получили копию приговора
10:11
Елка в центре Базар-Коргона за 112 тысяч сомов возмутила пользователей соцсетей