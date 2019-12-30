Скандал с футбольным центром. Что написано в документах ФИФА

Федерация футбола Кыргызстана настаивает, что речь идет о выделении участка под строительство футбольного центра во временное пользование. Об этом говорится на официальном сайте организации.

По ее данным, международные футбольные организации предусмотрели безвозмездные грантовые средства.

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«Федерация на протяжении последнего года неоднократно обращалась в мэрию Бишкека с просьбой рассмотреть возможность предоставления земельного участка во временное пользование для строительства футбольного центра, по завершении которого его передадут на баланс мэрии. Хотим особо отметить, что на всех этапах реализации проекта (подготовка документации, строительство и дальнейшая эксплуатация) земля всегда будет в собственности мэрии. По условиям, выдвигаемым грантодателем в лице ФИФА, земля может быть не в собственности федерации», — говорится в сообщении.

В федерации отметили, что в пресс-релизе мэрии указано, что муниципалитет настаивал на предоставлении подтверждающих документов о выделении гранта.

«Во-первых, возникает вопрос, в какой форме мэрия настаивала на предоставлении подтверждающих документов — в форме письма, запроса или какого-либо другого официального обращения? Во-вторых, Федерация футбола продолжает говорить, что сумма безвозмездного гранта зависит напрямую от проекта, площади земельного участка, его конфигурации и других моментов. Кто предоставит гарантию выделения гранта без конкретного проекта и его документации в виде эскизного рабочего проекта, сметной документации? Это невозможно сделать без привязки к конкретному земельному участку», — отметили в организации.

Федерация футбола выложила выжимку из документа FIFA FORWARD Development Programme Regulations.

Эксперт Совета по развитию бизнеса и инвестиций Азамат Акенеев отметил, что, изучив программу на сайте ФИФА, пришел к выводу, что это общая рамочная программа для всех стран-членов Международной федерации футбола.

«Там описывают правила и принципы, причем в общем виде. Никаких гарантий получения гранта на инфраструктуру нет. Каждая заявка рассматривается отдельно. Нет требований к размерам земельного участка, его месторасположению, да и вообще каких-либо требований к самому проекту», — написал он.

3. Нет никаких дедлайнов, заканчивающихся 31 декабря 2019 года, да и вообще никаких дедлайнов. Программа до конца 2022 года. Хочешь участвуй, не хочешь проходи мимо. То, что деньги могут уплыть от одной страны к другой - несусветный бред. — Azamat Akeneev (@akeneev) December 29, 2019

Напомним, что Федерация футбола Кыргызстана просит мэрию столицы выделить земельный участок для строительства центра с комплексом спортивных сооружений. Федерация привлекает денежные средства на строительство — около $8-10 миллионов. Известно, что по линии ФИФА, АФК, зарубежных партнеров и спонсоров нашли $3,5 миллиона.

Столичная мэрия предлагала Федерации футбола рассмотреть варианты для возведения центра на базе стадиона «Трудовые резервы» или на других земельных участках, которые бы соответствовали градостроительным документам, Генеральному плану и Проекту детальной планировки.

Вопрос включили в повестку дня сессии городского кенеша. Но за три дня стороны не пришли к консенсусу. В итоге фракция «Республика — Ата-Журт» предложила выразить недоверие мэру Бишкека Азизу Суракматову. Но так как сессию перенесли на 14 января, вопрос не стали рассматривать.

Лидер коалиции большинства Бишкекского городского кенеша Жумабек Салымбеков на своей странице в социальной сети Facebook поддержал позицию мэрии в вопросе выделения участка Федерации футбола КР под строительство футбольного центра в Бишкеке.