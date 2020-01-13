Глава фракции «Республика — Ата Журт» Бишкекского городского кенеша Асылбек Кадралиев добровольно сложил полномочия. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

По данным редакции, лидер республиканцев уже направил председателю БГК Жаныбеку Абирову соответствующее прошение.

Ранее стало известно, что сам Асылбек Кадралиев и фракция снимают с повестки дня очередной сессии БГК вопрос о выражении вотума недоверия мэру Бишкека Азизу Суракматову. Он также попросил главу кенеша снять вопрос о выделении земельного участка под строительство футбольного центра.

Почему Асылбек Кадралиев решил добровольно отказаться от лидерства во фракции, пока неизвестно. Он недоступен для комментариев.