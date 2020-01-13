15:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Глава фракции «Республика — Ата Журт» БГК добровольно сложил полномочия

Глава фракции «Республика — Ата Журт» Бишкекского городского кенеша Асылбек Кадралиев добровольно сложил полномочия. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

По данным редакции, лидер республиканцев уже направил председателю БГК Жаныбеку Абирову соответствующее прошение.

Ранее стало известно, что сам Асылбек Кадралиев и фракция снимают с повестки дня очередной сессии БГК вопрос о выражении вотума недоверия мэру Бишкека Азизу Суракматову. Он также попросил главу кенеша снять вопрос о выделении земельного участка под строительство футбольного центра.

Почему Асылбек Кадралиев решил добровольно отказаться от лидерства во фракции, пока неизвестно. Он недоступен для комментариев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140303/
просмотров: 415
Версия для печати
Материалы по теме
Футбольный центр. Депутаты отказались от выражения вотума недоверия мэру Бишкека
Скандал с футбольным центром. Что написано в документах ФИФА
Скандал с футбольным центром. Лидер коалиции большинства БГК разъяснил ситуацию
Депутаты Бишкекского горкенеша традиционно не торопятся на сессию
На съезде партии «Республика» выберут нового лидера и обновят политсовет
На съезде партии «Республика» Омурбек Бабанов может уйти с поста председателя
«Республика» пойдет на выборы без «Ата-Журта». Дата съезда уточняется
Пекарня, тренажерный зал, стоматология. Что еще находится в столичных школах
В партии «Республика — Ата Журт» может смениться лидер. Готовятся к съезду
Когда состоятся выборы депутатов Бишкекского и Ошского кенешей, рассказали в ЦИК
Популярные новости
Пышный юбилей Аскара Акаева в&nbsp;Москве. Кто поехал поздравлять первого президента Пышный юбилей Аскара Акаева в Москве. Кто поехал поздравлять первого президента
Охранник Алмазбека Атамбаева обвиняется в&nbsp;11&nbsp;особо тяжких преступлениях Охранник Алмазбека Атамбаева обвиняется в 11 особо тяжких преступлениях
Дешевые понты. В&nbsp;соцсетях критикуют рекламный ролик певицы Асель Кадырбековой Дешевые понты. В соцсетях критикуют рекламный ролик певицы Асель Кадырбековой
Асель Кадырбекова попросила прощения и&nbsp;удалила ролик с&nbsp;животными из&nbsp;Instagram Асель Кадырбекова попросила прощения и удалила ролик с животными из Instagram
Бизнес
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
13 января, понедельник
15:22
Спасенного в Нарыне барса перевезли в реабилитационный центр на Иссык-Куле Спасенного в Нарыне барса перевезли в реабилитационный...
15:12
Глава фракции «Республика — Ата Журт» БГК добровольно сложил полномочия
15:05
В телерадиокомпании «ЭлТР» новый генеральный директор
15:01
Футбольный центр. Депутаты отказались от выражения вотума недоверия мэру Бишкека
14:11
Конфликт на границе. УВД Баткена пояснило задержание четырех жителей Кок-Таша