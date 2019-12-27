Мэру Бишкека Азизу Суракматову хотят выразить вотум недоверия за саботаж

В Бишкекском горкенеше объявили о намерении выразить вотум недоверия мэру Азизу Суракматову. С инициативой выступила фракция «Республика — Ата Журт». Об этом на очередной сессии БГК заявил лидер фракции Асылбек Кадралиев.

По его словам, причиной такого решения стал саботаж со стороны мэра Азиза Суракматова в решении вопроса с выделением участка под строительство футбольного центра.

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Он отметил, что ранее думал, что до мэра не доходит цепочка, что в Бишкеке хотят на безвозмездной основе построить спортивный объект.

«Но теперь я понимаю, что это не такт. Вы постоянно говорите, что «я хочу сделать». Но ничего не сделали. Переписки с Федерацией футбола нет, все обсуждали устно и большей частью со мной в присутствии коллег», — сказал он.

Асылбек Кадралиев добавил, что мэрия внесла заведомо невыполнимые предложения: участок сельхозназначения в Аламединском районе, в парковой зоне, неподходящие по размеру.

«Обидно наблюдать, когда президент проводит масштабную соцполитику, а вы не поддерживаете. Он озвучивает, что надо изыскать средства и строить спортивные сооружения, а с вашей стороны идет блокировка. Все грантовые условия вы знаете, но в меморандум не включаете», — отметил Асылбек Кадралиев.

Он напомнил, что ранее лидер коалиции большинства объявил, что участок найден, БГК взял на себя ответственность, дав поручение мэрии подписать меморандум. «Но вы сделали все, чтобы это не случилось», — сказал Асылбек Кадралиев.

Вотум недоверия мэру Бишкека хотят выразить за неисполнение поручения президента КР Сооронбая Жээнбекова, решения коалиции большинства, фракций и комиссий БГК и саботаж соцпроекта. Он попросил поставить вопрос на голосование.

Депутат Валентина Лисниченко напомнила, что вотум недоверия объявляется двумя третями голосов и тайным голосованием.

«Я поэтому и прошу поставить вопрос на голосование», — ответил Асылбек Кадралиев.

Но ранее лидер фракции большинства Жумабек Салымбеков предложил перенести сессию на 14 января и депутаты поддержали. Таким образом, вопрос о выражении вотума будет рассматриваться в следующем году.

Напомним, что Федерация футбола Кыргызстана просит муниципалитет столицы выделить земельный участок для строительства центра с комплексом спортивных сооружений. Федерация привлекает денежные средства на строительство — около $8-10 миллионов. Известно, что по линии ФИФА, АФК, зарубежных партнеров и спонсоров уже найдено $3,5 миллиона. Но грант сгорает 31 декабря этого года и будет передан другим странам, подавшим заявку.

Столичная мэрия предлагала Федерации футбола рассмотреть варианты для возведения центра на базе стадиона «Трудовые резервы» или на других земельных участках, которые бы соответствовали градостроительным документам, Генеральному плану и Проекту детальной планировки.