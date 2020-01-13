Футбольный центр. Депутаты отказались от выражения вотума недоверия мэру Бишкека

Лидер фракции партии «Республика — Ата Журт» Бишкекского городского кенеша Асылбек Кадралиев направил председателю БГК Жаныбеку Абирову просьбу снять с повестки дня вопросы о выражении вотума недоверия столичному мэру Азизу Суракматову и о выделении земельного участка под строительство футбольного центра. Об этом 24.kg сообщили в аппарате кенеша.

Напомним, что Асылбек Кадралиев вместе с депутатами от фракции фактически устроил саботаж очередной сессии БГК, когда обсуждался вопрос о судьбе футбольного центра.

Более того, в возглавляемой им фракции решили прикрыть свое лобби именем президента страны.

Асылбек Кадралиев стал заявлять на сессии, что вотум недоверия мэру Бишкека хотят выразить за неисполнение поручения президента КР Сооронбая Жээнбекова, решения коалиции большинства, фракций и комиссий БГК и саботаж соцпроекта.

Федерация футбола Кыргызстана просила у мэрии столицы выделить земельный участок для строительства центра с комплексом спортивных сооружений. Федерация якобы привлекает денежные средства на строительство — около $8-10 миллионов. В организации заявляли, что грант сгорает 31 декабря 2019 года и будет передан другим государствам, подавшим заявку.

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Столичный муниципалитет предлагал Федерации футбола рассмотреть варианты для возведения центра на базе стадиона «Трудовые резервы» или на других земельных участках, которые бы соответствовали градостроительным документам, Генеральному плану и Проекту детальной планировки. Однако Федерация футбола и лоббирующие ее интересы депутаты БГК отказались от предложений мэрии.

Позже выяснилось, что ФИФА не диктовала подобных условий.

В программе на сайте ФИФА размещена общая рамочная программа для всех стран — участниц Международной федерации футбола. В ней описаны общие правила и принципы. Никаких гарантий получения гранта на инфраструктуру нет. Каждая заявка рассматривается отдельно. Нет требований к размерам земельного участка, его месторасположению, да и, вообще, каких-либо требований к самому проекту.