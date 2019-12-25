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Власть

Итоги пресс-конференции. Семь цитат Сооронбая Жээнбекова

Сегодня состоялась итоговая пресс-конференция президента Сооронбая Жээнбекова. Планировалось, что встреча с журналистами продлится два с половиной часа, но из-за множества вопросов пришлось продлить время еще на час. Однако многие представители СМИ не успели задать свои.

Журналистов интересовала борьба с коррупцией, реакция властей на расследование об имуществе экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова, судебные иски к СМИ, роль Кыргызстана в международных проектах и ЕАЭС... Были также вопросы о заработной плате учителей, взаимоотношениях стран Центральной Азии по водным проблемам, мигрантах, предстоящих выборах в Жогорку Кенеш, ситуации на кыргызско-таджикской границе и другие.

24.kg собрало семь самых ярких цитат из ответов президента.

1
О свободе слова

 Одним из первых президенту задали вопрос о свободе слова в свете последних миллионных исков против СМИ.

Такой свободы, как у нас, нигде нет.

Сооронбай Жээнбеков

«Вы пишите и говорите о чем хотите. Никто — ни я, ни мой аппарат ни разу никому ничего не сказали», — заявил президент, обещав и впредь защищать свободу слова.

2
О мигрантах

Несколько вопросов задали о нелегком положении мигрантов. Глава государства обещал работать над тем, чтобы трудящиеся за границей вернулись в страну, где им будут созданы условия.

У меня болит сердце, когда читаю информацию о смерти ребенка.

Сооронбай Жээнбеков

«Я знаю, что некоторые оставляют детей и уезжают», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что остановить поток миграции поможет только развитие регионов, так как на заработки уезжают в основном жители сельской местности и приграничных районов.

3
Про однопартийцев

Сооронбай Жээнбеков отметил, что к нему приходят его бывшие сопартийцы и спрашивают, куда двигаться.

Я им отвечаю: вы должны сами решать, вы не можете рассчитывать на меня.

Сооронбай Жээнбеков

«Я должен одинаково относиться ко всем политическим партиям и объективно относиться ко всем», — сказал он.

4
О коррупции

Вопрос о коррупции был одним из ключевых.

Президент не согласен, что борьба ведется избирательно. «Как только я вступил в должность, сразу перед Совбезом поставил вопрос о борьбе с коррупцией. В январе 2020 года мы рассмотрим итоги исполнения ранее поставленных задач», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Я на своей шкуре ощущаю, насколько тяжело проводить борьбу с коррупцией.

Сооронбай Жээнбеков

По его словам, бороться с коррупцией поможет цифровизация.

5
О «кошелке» президента и Райымбеке Матраимове

Ответу на вопрос о коррупции на таможне и участии Райымбека Матраимова президент посвятил больше всего времени. Так долго Сооронбай Жээнбеков не отвечал прежде ни на один вопрос. Более 20 минут.

«Там большие деньги крутятся. А где деньги, там коррупция. Это мы не скрываем. Я вызываю и говорю, бывает матерюсь. Мы стараемся. В таможне с 90-х годов была коррупция, она всегда являлась центром притяжения для коррупционеров», — заявил президент.

У каждого президента на таможне был свой «кошелек». Как вы говорите образно: таких, как Раим, там не десяток, их сотни.

Сооронбай Жээнбеков

«Моя цель уничтожить «кошельки» не только в таможне, но и в других сферах», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

«Проблема Райымбека Матраимова существовала и до моего президентства. Теперь его хотят приклеить ко мне как символ коррупции. Я тоже заинтересован все это довести до конца», — сказал президент.

6
О фактах

Президент объяснил, почему постоянно просит у журналистов факты о коррупции в Государственной таможенной службе.

«Я говорю, если что-то знаете, приходите и дайте информацию. Помогите следствию. Если вы сказали, надо же еще юридически подкрепить».

Сейчас не 37-й год, чтобы кто-то что-то сказал и на основе этого сажать.

Сооронбай Жээнбеков
7
Про Алмазбека Атамбаева

Сооронбай Жээнбеков признался, что ему небезразлична судьба бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева.

Алмазбек Атамбаев привел и меня, и себя в тупик. Теперь вопросы должны решать в правовом поле.

Сооронбай Жээнбеков

«С тех пор как я стал президентом, ничего не отвечал на нападки и слова в мой адрес. Для меня были важнее единство общества и народа, стабильность в стране. Вы сами свидетели, какие слова сказали в мой адрес. Пытались расколоть общество, были призывы к изменению конституционного строя», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
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