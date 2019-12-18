Отложенное наказание. За порыв теплотрассы в школе уволен глава управления мэрии

За порыв теплотрассы в школе № 3 и детском саду № 117 уволен глава управления капитального строительства мэрии Бишкека Азамат Омурзаков. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
По ее данным, распоряжение об увольнении подписал мэр столицы Азиз Суракматов.
На рабочей планерке градоначальника 16 декабря руководитель аппарата Балбак Тулобаев внес предложение об увольнении ряда сотрудников муниципалитета за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных обязанностей, среди которых был и глава УКС.
Дисциплинарная комиссия рассмотрит соответствие занимаемой должности заместителя главы по социальным вопросам Октябрьского района Асель Куламбаевой, заместителя главы УКС Анарбек уулу Медетбека.
Напомним, что из-за халатности некоторых сотрудников на теплотрассе школы № 3, детского сада № 117 произошла авария, не было отопления, образовательные учреждения получили предписание от санврача о закрытии.