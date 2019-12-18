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Общество

Отложенное наказание. За порыв теплотрассы в школе уволен глава управления мэрии

За порыв теплотрассы в школе № 3 и детском саду № 117 уволен глава управления капитального строительства мэрии Бишкека Азамат Омурзаков. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, распоряжение об увольнении подписал мэр столицы Азиз Суракматов.

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На рабочей планерке градоначальника 16 декабря руководитель аппарата Балбак Тулобаев внес предложение об увольнении ряда сотрудников муниципалитета за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных обязанностей, среди которых был и глава УКС.

Дисциплинарная комиссия рассмотрит соответствие занимаемой должности заместителя главы по социальным вопросам Октябрьского района Асель Куламбаевой, заместителя главы УКС Анарбек уулу Медетбека.

Напомним, что из-за халатности некоторых сотрудников на теплотрассе школы № 3, детского сада № 117 произошла авария, не было отопления, образовательные учреждения получили предписание от санврача о закрытии.
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