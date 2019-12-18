Отложенное наказание. За порыв теплотрассы в школе уволен глава управления мэрии

За порыв теплотрассы в школе № 3 и детском саду № 117 уволен глава управления капитального строительства мэрии Бишкека Азамат Омурзаков. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, распоряжение об увольнении подписал мэр столицы Азиз Суракматов.