Аварию на теплотрассе в школе № 3 устранили менее чем за день

Аварию на теплотрассе на территории школы № 3 устранили. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр Мирдан Амантуров.
По его словам, выяснилось, что замерзла воздушка, ее отогревают. Тем временем родителям учеников сообщили, что тепло в школу дали и теперь ждут разрешения санэпидемстанции.
Кроме того, устранили порыв и в детском саду № 117.
Напомним, вчера на плановом совещании мэр Бишкека раскритиковал муниципальные подразделения и службы за отсутствие отопления в школе № 3 и специализированном детском саду № 117, а также составленную смету на ремонт.
Отметим, авария произошла еще во время каникул в начале ноября, когда город стали подключать к отоплению.