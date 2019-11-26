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Общество

Аварию на теплотрассе в школе № 3 устранили менее чем за день

Аварию на теплотрассе на территории школы № 3 устранили. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр Мирдан Амантуров. 

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По его словам, выяснилось, что замерзла воздушка, ее отогревают. Тем временем родителям учеников сообщили, что тепло в школу дали и теперь ждут разрешения санэпидемстанции. 

Кроме того, устранили порыв и в детском саду № 117. 

Напомним, вчера на плановом совещании мэр Бишкека раскритиковал муниципальные подразделения и службы за отсутствие отопления в школе № 3 и специализированном детском саду № 117, а также составленную смету на ремонт. 

Отметим, авария произошла еще во время каникул в начале ноября, когда город стали подключать к отоплению.
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