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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 9-13 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Санжар Эркинбаев назначен начальником Девятого управления ГКНБ КР.

Он назначен исполняющим обязанности начальника в ранге заместителя председателя госкомитета. 

С 1 марта 2019 года эту должность занимал полковник спецслужб Тимур Шабданбеков. Уволен в связи с переходом на другую должность.

Санжар Эркинбаев ранее занимал должность первого заместителя начальника Девятого управления, до этого был командиром войсковой части № 714 Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызстана.

В 2017-м президент страны Алмазбек Атамбаев наградил его медалью «Данк». В 2016 году Сооронбай Жээнбеков, будучи премьер-министром, в честь Дня независимости наградил Санжара Эркинбаева именными часами.

Салморбек Джумабеков стал начальником первого управления АКС ГКНБ КР. 

Первое управление АКС ГКНБ занимается выявлением фактов коррупции и коррупционных проявлений.

Салморбек Джумабеков родился в 1985 году. Окончил Академию ФСБ России. Работал заместителем начальника одного из управлений АКС ГКНБ КР.

Племянник спикера Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова.

Роза Акназарова избрана председателем совета директоров Агентства по защите депозитов КР.

Избрана на внеочередном заседании совета директоров единогласным решением членов вместо Анвара Абдраева, у которого истек срок полномочий.

Родилась 6 декабря 1955 года в Джалал-Абадской области. Экс-депутат Жогорку Кенеша.

Совет директоров является высшим органом управления Агентства по защите депозитов, состоящим из семи членов.

Валентина Лисниченко назначена советником председателя правления фонда «Школа Газпром Кыргызстан». 

В СМИ появилась информация о том, что депутат Бишкекского горкенеша Валентина Лисниченко с января 2020 года станет директором школы «Газпром»Однако эти сведения пока не подтвердили. 

Сейчас ОФ «Школа Газпром» руководит Азамат Дикамбаев.

Напомним, что межрайонный суд принял к производству административный иск горожан о признании недействительным постановления Бишкекского городского кенеша о передаче имущественного комплекса — школы «Газпром» одноименному фонду. Заседание назначено на 19 декабря.

О кадровых перестановках со 2 по 6 декабря читайте здесь.
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