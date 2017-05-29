Медалями «Данк» и почетными грамотами награждены офицеры Вооруженных сил

На торжестве, посвященном 25-летию создания Вооруженных сил страны, президент Алмазбек Атамбаев наградил медалями «Данк» и почетными грамотами офицеров кыргызской армии.
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Медалей «Данк» удостоились первый заместитель начальника Генштаба полковник Кубанычбек Орозматов, начальник инженерного управления Генштаба полковник Зыябек Камчыбеков, заместитель начальника войсковой части № 02626 Медербек Козубаев, начальник отдела воспитательной работы войсковой части № 99718 полковник Нурбек Рыскулов и командир войсковой части № 714 полковник Санжар Эркинбаев.
Кроме того, шесть офицеров удостоены Почетной грамоты, пятерым офицерам глава государства вручил именные часы.