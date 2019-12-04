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Власть

Через полгода в Госфиннадзоре назначили председателя

Назначен председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком. Распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

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Новым главой ведомства стал Арзыбек Кожошев. С марта он работал министром Евразийской экономической комиссии вместо Мукая Кадыркулова. До этого возглавлял Министерство экономики и был заместителем министра финансов.

Прежний глава Санжар Муканбетов в мае 2019 года стал министром экономики. С этого времени пост главы Госфиннадзора пустовал. Это привело в итоге к тому, что компании Кыргызстана не могли выпускать ценные бумаги.
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