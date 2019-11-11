Выборы-2020. Омурбек Текебаев считает, что власть дискредитировала себя

Лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев считает, что власть дискредитировала себя. «Народ возмущен избирательной системой», — заявил бывший депутат сегодня на круглом столе в ходе обсуждения поправок в выборное законодательство.

По его словам, люди кричат о том, что парламент стал олигархическим, существует политическая коррупция, нардепы отдалились от народа. «Теперь мы должны исправить эту систему. В 2010 году мы вносили изменения в избирательную систему, но поправки не прошли», — сказал Омурбек Текебаев.

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Он добавил, что кандидаты от простых партий не проходят, вместо них в ЖК заседают представители партии власти.

«А кто сегодняшняя власть? Сооронбай Жээнбеков весной сказал, что хочет победить политическую коррупцию. Мы должны поддержать его в этом вопросе. Я хочу верить в то, что он сдержит свое слово», — отметил Омурбек Текебаев.

Он пояснил, почему избирательный порог должен быть снижен. «В Европе возраст депутатов помолодел на семь лет. Если снизим барьер, то прошедшие депутаты не будут молчать, именно они будут задавать неудобные вопросы, и их никто не назовет «чимкирик», — подчеркнул политик.

Мы говорим об обновлении, омоложении, поэтому избирательный порог должен составлять 3 процента, или 50 тысяч голосов. В этом случае каждый кандидат имеет шанс набрать нужные голоса. Омурбек Текебаев

Отметим, что нардепы предлагают ввести электронное преференцированное голосование и избавиться от бюллетеней. Это уже не первое изменение, которое предлагают парламентарии к уже подписанному президентом проекту избирательного законодательства. Группа депутатов вынесла на общественное обсуждение изменения, касающиеся 9 процентов избирательного барьера и суммы залога для партий.