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Власть

Депутаты все-таки решили снизить избирательный залог и барьер в 9 процентов

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают снизить сумму избирательного залога до одного миллиона сомов. Об этом 24.kg сообщил нардеп Мирлан Жеенчороев.

Во внесенном инициаторами в парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту проекте документа также предлагается снизить избирательный барьер с 9 до 5 процентов.

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Авторы поправок просят признать утратившим силу пункт 30 статьи 1 конституционного Закона от 5 июня 2017 года «О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», где говорится об установлении порога в 9 процентов и избирательном залоге для политических партий размером 5 миллионов сомов. 

«Смысл пропорциональной системы выборов заключается в том, чтобы предоставить возможность быть представленными в парламенте разными политическими силами, представляющими интересы различных слоев населения. В нынешней ситуации проходной порог в 9 процентов приведет к ограничению пропорционального представительства различных политических сил в парламенте, а также конституционных прав граждан на представительство в Жогорку Кенеше», — пояснил Мирлан Жеенчороев.

Искусственно повышаемый барьер отсекает, как показывает международная практика, до 40-50 процентов голосов избирателей, которые просто не будут представлены в парламенте.

Мирлан Жеенчороев

Отметим, норма о внесении изменений в закон о выборах за год до старта самой кампании отменена. «Поэтому мы можем вносить поправки неограниченное количество раз, хоть до осени 2020 года. При этом все предыдущие изменения со вступлением в силу новых аннулируются. Мы просим снизить порог, поскольку при 9 процентах выборы просто могут не состояться», — пояснил 24.kg Исхак Масалиев и добавил, что проект закона о снижении барьера и залога внесен в профильный комитет.

Установленный порог в 9 процентов и сумма залога вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку олигархам. Перед уходом на каникулы Жогорку Кенеш одобрил пакет изменений, включая и указанные скандальные поправки. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал одобренный вариант.
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