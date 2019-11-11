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Власть

Лидеров партий хотят лишить полномочий формировать список кандидатов

Депутаты парламента Исхак Масалиев и Жанар Акаев предлагают лишить партийных лидеров полномочий формировать список кандидатов. Они вносят поправки в избирательное законодательство. Об этом заявлено на круглом столе.

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Авторы отмечают, что нужно ввести систему преференциального голосования. При этом избиратель сам будет определять, кто, по его мнению, достоин мандата. На участках для голосования гражданину будут предложены два списка — партий, баллотирующихся в парламент, и внутри каждой политической организации — перечень претендентов на депутатский значок. Получившие большинство голосов проходят в Жогорку Кенеш. Квоты — гендерная, молодежная и национальная остаются.

При этом лидер партии после оглашения итогов не может менять списки.

Отметим, это уже не первое изменение, которое предлагают парламентарии к уже подписанному президентом проекту избирательного законодательства. Группа депутатов вынесла на общественное обсуждение и внесла в профильный комитет изменения, касающиеся 9 процентов избирательного барьера и суммы залога для партий.

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