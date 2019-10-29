Мэр Бишкека Азиз Суракматов вновь раскритиковал работу вице-мэров

Мэр Бишкека Азиз Суракматов вновь раскритиковал вице-мэров за плохую работу городских служб. Об этом он заявил на плановом совещании в муниципалитете.

«Я прошу вице-мэров заставить наши городские службы работать. Они приходят на совещания неподготовленными, чтобы отсидеть и уйти. Но мы собираемся здесь для обсуждения дальнейших шагов. Некоторые вопросы у нас годами не решают. Если и дальше так будем работать, результатов не будет. Вот 14 вопросов, которые обговаривали еще год назад, однако их до сих пор не решили», — отметил Азиз Суракматов.

Татьяне Кузнецовой, Азизбеку Алымкулову и Уланбеку Азыгалиеву градоначальник сделал устное замечание.

«Через 12-14 дней мы вернемся к рассмотрению вопросов. Если работы не начнутся, я внесу вопрос на дисциплинарную комиссию. Бесконечно ждать и повторять как попугай, когда это сделают, я не собираюсь. Или вы это сделаете, или за вас это сделают другие люди», — сказал он.

Мэр не впервые критикует работу своих заместителей. В июне он заявил, что не хочет краснеть перед депутатами Бишкекского городского кенеша из-за того, что созданные новые структурные подразделения муниципалитета так и не заработали.

Тогда никто из заместителей должности не потерял. В октябре вице-мэр Рысбек Сарпашев вернулся в «Тазалык». Но, как отметили в мэрии, уволился он по собственному желанию.