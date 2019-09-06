13:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Назначен новый полпред в Нарынской области

Эмиль Алымкулов назначен полномочным представителем правительства в Нарынской области. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Эмиль Алымкулов другим распоряжением освобожден от должности мэра Нарына.

Напомним, что полномочный представитель правительства Аманбай Кайыпов подал в отставку.

В Нарынской области разгорелся скандал из-за школы в контейнерах, которую 2 сентября торжественно открыли местные чиновники.
Ссылка:
просмотров: 604
Версия для печати
Материалы по теме
Назначен директор департамента пробации при Минюсте Кыргызстана
Послом Казахстана в Кыргызстане стал Кайрат Нурпеисов
Ренат Тулебердиев стал главой Национальной управляющей компании
Жылдызбек Исакулов назначен председателем ФУГИ
Ренат Тулебердиев освобожден от должности председателя ФУГИ
В правительстве объяснили, зачем изменили регламент своей работы
Уволенный за плохую работу начальник ОВД Токмака возглавил Сокулукский РОВД
Государственное агентство водных ресурсов образовано в Кыргызстане
Образовано Государственное агентство водных ресурсов
Образовано Государственное агентство по земельным ресурсам
Популярные новости
Министр образования Гульмира Кудайбердиева уволилась Министр образования Гульмира Кудайбердиева уволилась
Драка возле супермаркета. Родственник одного из&nbsp;подозреваемых работал в&nbsp;милиции Драка возле супермаркета. Родственник одного из подозреваемых работал в милиции
Драка возле супермаркета. Премьер-министр потребовал принять меры Драка возле супермаркета. Премьер-министр потребовал принять меры
В&nbsp;Токмаке произошла массовая драка между школьниками. Милиция бездействует В Токмаке произошла массовая драка между школьниками. Милиция бездействует
Бизнес
Снижение цен на&nbsp;самые востребованные смартфоны в&nbsp;MegaStore Снижение цен на самые востребованные смартфоны в MegaStore
15&nbsp;августа совершен первый звонок в&nbsp;сети нового оператора SALAM 15 августа совершен первый звонок в сети нового оператора SALAM
БТА Банк открыл в&nbsp;Бишкеке филиал &laquo;Исламский Финансовый Центр&raquo; БТА Банк открыл в Бишкеке филиал «Исламский Финансовый Центр»
Пользоваться услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom стало еще выгоднее Пользоваться услугой «Где дети?» от MegaCom стало еще выгоднее