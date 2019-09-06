Назначен новый полпред в Нарынской области

Эмиль Алымкулов назначен полномочным представителем правительства в Нарынской области. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Эмиль Алымкулов другим распоряжением освобожден от должности мэра Нарына.

Напомним, что полномочный представитель правительства Аманбай Кайыпов подал в отставку.

В Нарынской области разгорелся скандал из-за школы в контейнерах, которую 2 сентября торжественно открыли местные чиновники.