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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 октября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Отстранен от должности заместитель руководителя аппарата правительства Бакыт Калмуратов.

Решение принято в связи с поступившей на чиновника жалобой. Мухаммедкалый Абылгазиев считает, что правоохранительные органы должны обеспечить справедливое и объективное ее расследование.

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Жалоба на заместителя руководителя аппарата правительства Бакыта Калмуратова и заместителя главы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева поступила в Генеральную прокуратуру. По данным заявителя, чиновники обещали ему помочь в положительном решении вопроса при уголовном разбирательстве. За это они якобы взяли $50 тысяч.

Главой совета директоров Госипотечной компании стал Асейин Аракеев. 

Такое решение приняли на заседании совета директоров компании.

Предыдущего главу Джаныбека Аманалиева назначили в мае 2019 года. Акционеры 21 октября досрочно прекратили полномочия члена совета директоров, а на вакантное место назначили Уланбека Момбекова.
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