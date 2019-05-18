Чиновники, экс-депутат, дипломат. Кто еще хочет стать бизнес-омбудсменом

В Кыргызстане заявки на получение должности бизнес-омбудсмена подали 95 человек. Об этом 24.kg сообщили в правительстве.

В числе претендентов — экс-посол Великобритании в КР Робин Орд-Смит, экс-завотделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента Нурсулу Ахметова, президент Ассоциации рынков Сергей Пономарев, депутат Бишкекского городского кенеша Наталья Кулматова. Кроме того, стать защитником бизнеса хотят вице-президент Торгово-промышленной палаты Нурлан Мусуралиев, председатель Ассоциации молодых предпринимателей «ЖИА» Темирбек Ажикулов, экс-статс-секретарь Министерства финансов Зуура Баяманова.

Напомним, согласно постановлению правительства, должность бизнес-омбудсмена может занять любой гражданин (в том числе иностранный).

Бизнес-омбудсмена будут избирать на должность на пять лет. При этом один и тот же человек не может занимать этот пост более двух сроков подряд.

Финансирование деятельности бизнес-омбудсмена осуществляется за счет средств международных партнеров по развитию.

Выбор кандидата на позицию будет осуществляться наблюдательным советом бизнес-омбудсмена КР. Наблюдательный совет состоит из уполномоченных представителей трех сторон — правительства, международных партнеров по развитию и бизнес-ассоциаций.

В наблюдательный совет от бизнеса вошли AmCham (Американская торговая палата в КР), Ассоциация рынков, предприятий торговли и сферы услуг, Международный деловой совет, объединение юридических лиц «Бизнес-ассоциация JIA», а также Торгово-промышленная палата.

Представителем правительства в НС является министр экономики Олег Панкратов.

Состав блока международных партнеров по развитию определяется по результатам консультаций, проводимых Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).