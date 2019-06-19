Бизнес-омбудсмена выбирают в закрытом режиме. Комментариев чиновники не дают

По неофициальной информации, бизнес-омбудсменом Кыргызстана стал бывший посол Великобритании Робин Орд-Смит. Информацию озвучил экономист Азамат Акенеев.

Однако официального подтверждения этим данным пока нет. Известно только, что накануне состоялись собеседования с пятью наиболее вероятными кандидатами — Робином Орд-Смитом, Сергеем Пономаревым, Актилеком Тунгатаровым, Нурланом Мусуралиевым и Нурсулу Ахметовой.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что пока идет процесс консультаций. Согласно условиям, за бизнес-омбудсмена должны проголосовать все три стороны наблюдательного совета — представители правительства, международные партнеры и бизнес-ассоциации. К окончательному решению стороны не пришли. Кроме того, остается открытым и вопрос о заместителях бизнес-омбудсмена.

Никто из пятерки вероятных претендентов на должность бизнес-омбудсмена также никак не комментирует ситуацию. Кроме того, весь процесс отбора проходит в закрытом режиме.