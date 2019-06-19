12:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Бизнес-омбудсмена выбирают в закрытом режиме. Комментариев чиновники не дают

По неофициальной информации, бизнес-омбудсменом Кыргызстана стал бывший посол Великобритании Робин Орд-Смит. Информацию озвучил экономист Азамат Акенеев.

Читайте по теме
Чиновники, экс-депутат, дипломат. Кто еще хочет стать бизнес-омбудсменом

Однако официального подтверждения этим данным пока нет. Известно только, что накануне состоялись собеседования с пятью наиболее вероятными кандидатами — Робином Орд-Смитом, Сергеем Пономаревым, Актилеком Тунгатаровым, Нурланом Мусуралиевым и Нурсулу Ахметовой.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что пока идет процесс консультаций. Согласно условиям, за бизнес-омбудсмена должны проголосовать все три стороны наблюдательного совета — представители правительства, международные партнеры и бизнес-ассоциации. К окончательному решению стороны не пришли. Кроме того, остается открытым и вопрос о заместителях бизнес-омбудсмена.

Никто из пятерки вероятных претендентов на должность бизнес-омбудсмена также никак не комментирует ситуацию. Кроме того, весь процесс отбора проходит в закрытом режиме.
Ссылка:
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновники, экс-депутат, дипломат. Кто еще хочет стать бизнес-омбудсменом
Кто защитит предпринимателя? Объявлен отбор кандидатов в бизнес-омбудсмены
В наблюдательный совет бизнес-омбудсмена вошли пять бизнес-ассоциаций
Бизнес-омбудсмен. Какие ассоциации могут войти в наблюдательный совет
Бизнес-омбудсмен, мораторий и цифровизация. Как в Кыргызстане бизнес защищают
В Кыргызстане появится бизнес-омбудсмен. Премьер-министр подписал постановление
Премьер-министр Кыргызстана требует быстрее создать институт бизнес-омбудсмена
Вопрос о бизнес-омбудсмене Кыргызстана вынесли на общественное обсуждение
Популярные новости
Политический коллапс Алмазбека Атамбаева Политический коллапс Алмазбека Атамбаева
Депутаты готовы заслушать экс-президента Алмазбека Атамбаева Депутаты готовы заслушать экс-президента Алмазбека Атамбаева
Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева
Председателем ГКНБ стал Орозбек Опумбаев Председателем ГКНБ стал Орозбек Опумбаев
Бизнес
Акция от&nbsp;БТА Банка! Снижены процентные ставки на&nbsp;беззалоговые кредиты! Акция от БТА Банка! Снижены процентные ставки на беззалоговые кредиты!
150&nbsp;ТВ-каналов без тарелки и&nbsp;проводов: в&nbsp;дорогу или на&nbsp;отдых 150 ТВ-каналов без тарелки и проводов: в дорогу или на отдых
Престижные мобильные номера PLATINUM в&nbsp;два раза дешевле! Престижные мобильные номера PLATINUM в два раза дешевле!
MegaCom продолжает наращивать покрытие 4G-сети MegaCom продолжает наращивать покрытие 4G-сети