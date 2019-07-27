Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 июля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Султан Ахматов назначен заместителем министра экономики Кыргызстана.

В пресс-службе Минэконома сообщили, что прежний замминистра Эльдар Абакиров, проработавший с мая 2016 года, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

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Однако он рассказал прессе, что новый министр просто захотел привести своих людей и снял его с должности.

Напомним, что Санжар Муканбетов назначен министром экономики в мае 2019-го.

Султан Ахматов родился 13 июня 1969 года.

Имеет большой опыт работы на государственной службе.

В разные годы работал начальником отдела инвестиционных займов и грантов Государственного комитета по иностранным инвестициям и экономическому развитию, заведующим отделом координации помощи управления Министерства экономики и финансов, начальником управления стратегии помощи, заместителем министра экономического развития и торговли, директором Государственной инспекции по метрологическому надзору и руководителем центра по стандартизации и метрологии.

Кабыл Абдалиев назначен председателем Государственной налоговой службы.

Тенизбек Абжапаров, проработавший с мая 2018 года, освобожден от этой должности.

Кабыл Абдалиев родился 11 сентября 1966-го в селе Каарман Ошской области. Окончил Фрунзенский финансово-экономический техникум по специальности «бюджетный учет», Кыргызский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности». Трудовую деятельность начал с должности инспектора ГНИ по Ошской области. Являлся первым заместителем начальника ГНИ по региону, начальником инспекции по Джалал-Абадской, Баткенской и Ошской областям. Был начальником УГКНС по Аламединскому району Чуйской области, по Свердловскому району столицы, возглавлял УГНС по Бишкеку. В 2012 году восемь месяцев был председателем Государственной налоговой службы. Затем руководил Налоговой службой Бишкека.

Дамир Алыбаев назначен заместителем командующего — начальником штаба Внутренних войск МВД Кыргызстана.

Дамир Алыбаев родился 1 августа 1978 года в селе Бириккен Чуйской области. В ряды Вооруженных сил призван в 2000-м. Окончил Академию МВД КР, Военный университет Министерства обороны Российской Федерации (Москва).

Служебную деятельность начал во Внутренних войсках МВД КР с должности командира взвода патрульной роты.

Назначены судьи местных судов.

Одним указом президента отобранные семь кандидатов назначены на должности судей местных судов на сроки в соответствии с Конституцией Кыргызстана.

Вторым указом они направлены:

Токтосун Жоробеков в Джалал-Абадский областной суд;

Тарифа Масабирова и Каныбек Пирматов в Ошский областной суд;

Азамат Алдашов, Айнура Иманалиева и Жекшеналы Курманбаев в Таласский областной суд;

Айнура Маматалиева в Бишкекский городской суд.

О кадровых перестановках с 15 по 19 июля читайте здесь.