Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 июля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Олег Панкратов назначен советником президента Кыргызстана.
Олег Панкратов родился 1 января 1969 года. Окончил Педагогический институт по специальности «физика, информатика и вычислительная техника»; КГНУ — «юриспруденция».
2010 — член Конституционного совещания КР;
2010-2013 — заместитель министра экономического регулирования КР;
2013-2015 — советник премьер-министра КР, эксперт по вопросам ТС и ЕАЭС;
2015-2017 — министр экономики, вице-премьер-министр КР;
2018-2019 — министр экономики.
Эмиль Акматов стал и. о. председателя правления ОАО «Кыргызтелеком».
Прежний председатель Эшмамбет Аматов назначен 30 мая 2019 года.
Эмиль Акматов ранее занимал должность коммерческого директора «Кыргызтелекома». В мае 2018-го он вошел в новый состав правления компании после того, как приступивший к должности премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уволил всех членов предыдущего правления.
Утверждены главы трех айыл окмоту.
ЦИК утвердил глав трех айыл окмоту Кочкорского, Кара-Суйского и Баткенского районов.
Суйундук Табылдиев избран главой Кара-Суйского айыл окмоту Кочкорского района Нарынской области.
Нодир Хосилов избран главой Нариманского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области.
Кубанычбек Нурматов избран главой Ак-Татырского айыл окмоту Баткенского района Баткенской области.
О кадровых перестановках с 8 по 12 июля читайте здесь.