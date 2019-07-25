Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указы о назначении судей местных судов и направлении их в Джалал-Абадский, Ошский, Таласский областные суды и Бишкекский городской суд для осуществления полномочий судьи.
Советом по отбору судей Кыргызской Республики (далее — Совет) на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей Верховного суда — по 1 кандидату, областных судов: Джалал-Абадского — 1 кандидату, Ошского — 3 кандидатам, Нарынского — 2 кандидатам, Таласского — 5 кандидатам, Бишкекского горсуда — 2 кандидатам.
19 июля 2019 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Президент Кыргызской Республики согласился с предложениями Совета по 7 кандидатам на должности судей Кыргызской Республики.
Изучив материалы по 7 претендентам, включая одного кандидата в Верховный суд КР, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данным кандидатам на должности судей в Совет.
По 7 кандидатам на должности судей местных судов Президентом Кыргызской Республики изданы указы.
Одним Указом отобранные 7 кандидатов назначены на должности судей местных судов на сроки в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики.
Вторым Указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий:
— в Джалал-Абадский областной суд — Жоробеков Токтосун Сайзилдаевич;
— Ошский областной суд — Масабирова Тарифа Жаанбаевна, Пирматов Каныбек Алимканович;
— Таласский областной суд — Алдашов Азамат Зарылбекович, Иманалиева Айнура Касымбековна, Курманбаев Жекшеналы Анарбекович;
— Бишкекский городской суд — Маматалиева Айнура Сайбидиновна.
Указы вступают в силу со дня подписания.