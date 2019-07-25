Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указы о назначении судей местных судов и направлении их в Джалал-Абадский, Ошский, Таласский областные суды и Бишкекский городской суд для осуществления полномочий судьи.

Советом по отбору судей Кыргызской Республики (далее — Совет) на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей Верховного суда — по 1 кандидату, областных судов: Джалал-Абадского — 1 кандидату, Ошского — 3 кандидатам, Нарынского — 2 кандидатам, Таласского — 5 кандидатам, Бишкекского горсуда — 2 кандидатам.

19 июля 2019 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Президент Кыргызской Республики согласился с предложениями Совета по 7 кандидатам на должности судей Кыргызской Республики.

Изучив материалы по 7 претендентам, включая одного кандидата в Верховный суд КР, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данным кандидатам на должности судей в Совет.

По 7 кандидатам на должности судей местных судов Президентом Кыргызской Республики изданы указы.

Одним Указом отобранные 7 кандидатов назначены на должности судей местных судов на сроки в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики.

Вторым Указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий:

— в Джалал-Абадский областной суд — Жоробеков Токтосун Сайзилдаевич;

— Ошский областной суд — Масабирова Тарифа Жаанбаевна, Пирматов Каныбек Алимканович;

— Таласский областной суд — Алдашов Азамат Зарылбекович, Иманалиева Айнура Касымбековна, Курманбаев Жекшеналы Анарбекович;

— Бишкекский городской суд — Маматалиева Айнура Сайбидиновна.

Указы вступают в силу со дня подписания.