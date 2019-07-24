«Развитие регионов — это важный вопрос. Это 70 процентов наших проблем в экономике», — заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, должна меняться политика чиновников в отношении регионов. Ведь из-за их отсталости происходят даже природные катаклизмы.

Уже второй год объявлен Годом развития регионов. Кажется, что это продлится и на четвертый, и на пятый годы. Мухаммедкалый Абылгазиев

«В регионах по-прежнему есть проблема с водой, коммуникациями, сельским хозяйством. Пока эти вопросы не решатся, никакого развития не будет», — подчеркнул он.

При этом глава кабмина определил несколько целей, которые помогут развитию регионов: увеличение производства, рост доходов населения, создание дополнительных рабочих мест и улучшение качества жизни населения.

«Конечно, развитие регионов — это не сиюминутное дело. Для этого необходимы слаженная работа и время. Хочу напомнить, что по итогам девяти месяцев этого года руководители областей, районов будут нести ответственность за выполнение программы по развитию регионов», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.