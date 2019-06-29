Кыргызстан: кадровые перестановки за 24-28 июня

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Марат Канулькулов назначен заместителем министра юстиции Кыргызской Республики.

Марат Канулькулов родился 26 мая 1975 года в городе Фрунзе. Окончил Бишкекскую высшую школу Министерства внутренних дел по специальности «Правоведение», юрист.

В 2002 году получил лицензию на право занятия адвокатской деятельностью.

Салкын Сарногоева назначена директором департамента информации и массовых коммуникаций Министерства культуры, информации и туризма Кыргызстана.

Фото пресс-службы Минкультуры. Салкын Сарногоева

Работавшая с 2014 года Бактыгуль Норузбаева ушла с должности по собственному желанию.

Салкын Сарногоева раньше занимала должность заместителя директора департамента.

Назначены заместители главы Энергохолдинга.

Первым заместителем стал Абдылда Исраилов — энергетик по образованию. Трудовую деятельность он начал на Токтогульской ГЭС электромонтером и поднялся до генерального директора ОАО «Электрические станции».

Заместителем председателя назначен Тилек Айталиев. Он с 2017-го работал в Энергохолдинге финансовым аналитиком. Последние годы занимал должность начальника управления финансового анализа.

Напомним, председателем правления холдинга стал бывший депутат Жогорку Кенеша Айтмамат Назаров. Он отметил, что главными критериями при назначении заместителей были профессионализм и опыт работы в сфере энергетики.

Таалайбек Толубаев назначен генеральным директором ОАО «Электрические станции».

Место оставалось вакантным после скоропостижной смерти Аскара Эшимбекова в марте в результате болезни.

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования выступил против назначения Таалайбека Толубаева на должность генерального директора ОАО «Электрические станции».

Таалайбек Толубаев с 2014 по 2017 год уже возглавлял «Электрические станции». Трудовой договор с ним расторгнут за ненадлежащее исполнение обязанностей. Ему объявляли выговоры за крупные аварии на ГЭС, рост дебиторской задолженности. В отношении него в бытность генеральным директором по незаконным действиям возбуждены уголовные дела.

Талантбек Жамгырчиев стал депутатом Бишкекского городского кенеша.

Место стало вакантным после того, как депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Эмиль Сыдыков возглавил муниципальное предприятие «Бишкекреклама».

Талантбек Жамгырчиев родился 2 апреля 1982 года. Известно, что он является заместителем генерального директора ОсОО «Флюра-Техстрой», которое занимается прокладкой очистных сооружений и канализаций.

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки.

На должность директора муниципального предприятия «Бишкексвет» назначен Алимбек Абдылдаев. Ранее он возглавлял КП «Бишкектеплоэнерго».

Новым директором КП «Бишкектеплоэнерго» стала Виктория Мозгачева. Ранее она занимала должность заместителя директора предприятия. По специальности инженер-экономист, окончила Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова.

О кадровых перестановках с 17 по 21 июня читайте здесь.