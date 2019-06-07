Депутат БГК возглавил муниципальное предприятие «Бишкекреклама»

В мэрии столицы произошли кадровые изменения. Начальником муниципального предприятия «Бишкекреклама» назначен депутат Бишкекского городского кенеша, председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Эмиль Сыдыков. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

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По ее данным, после назначения Эмиль Сыдыков, согласно закону о статусе депутатов местных кенешей, досрочно прекратит полномочия народного избранника.

В мэрии добавили, что Эмилю Сыдыкову 35 лет. Он имеет высшее образование по специальности «бухучет». Женат, воспитывает четверых детей.

Новая структура муниципалитета утверждена депутатами БГК на сессии в ноябре 2018 года. Созданы два новых департамента — парковок и рекламы. Позднее депутаты поднимали вопрос целесообразности создания МП «Бишкекреклама», отмечая, что в законе о рекламе четко прописано все необходимое для ее размещения.