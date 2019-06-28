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Общество

Директору «Электрических станций» напомнили об уголовных делах и выговорах

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования выступил против назначения Таалайбека Толубаева на должность генерального директора ОАО «Электрические станции». Документ опубликован в социальной сети Facebook.

Таалайбек Толубаев с 2014 по 2017 год уже возглавлял «Электрические станции». Трудовой договор с ним расторгнут за ненадлежащее исполнение обязанностей. Ему объявляли выговоры за крупные аварии на ГЭС, рост дебиторской задолженности. В отношении него в бытность генеральным директором по незаконным действиям возбуждены уголовные дела.

«Лица, избранные в исполнительный орган ОАО, не могут переизбираться повторно в случае ухудшения финансовых показателей. Должностные лица, отстраненные от занимаемой должности за неудовлетворительную работу, не могут быть избраны в органы управления», — говорится в письме.

ГКПЭН пришел к выводу, что Таалайбек Толубаев не может быть избран генеральным директором «Электрических станций».
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