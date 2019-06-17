Активисты рассказали, как Алмазбек Атамбаев вмешивался в выборы президента

Алмазбек Атамбаев угрожал местной власти, если его кандидат в президенты не пройдет. Об этом сегодня на заседании депутатской комиссии рассказал активист Сапарбек Аргымбаев.

По его словам, экс-президент вмешивался в избирательный процесс. «В 2017 году он лично собрал руководящий состав Московского и Сокулукского районов Чуйской области. Я хотел пройти на встречу, но пропускали только по спискам. Это была негласная агитационная встреча», — сказал Сапарбек Аргымбаев.

Он добавил, что Алмазбек Атамбаев не мог вмешиваться в этот процесс. «Участники встречи рассказали, что он угрожал им, если его кандидат не пройдет, они все получат. Такие встречи проходили во всех районах», — отметил Сапарбек Аргымбаев.