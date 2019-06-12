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Власть

По факту беспорядков в селе Орок дело возбуждено по статье «Хулиганство»

После беспорядков в селе Орок уголовное дело было возбуждено по статье «Хулиганство». Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил замглавы МВД Курсан Асанов.

Депутат Сагындык Келдибаев спросил, в чем была причина конфликта, какие ведутся работы. Он попросил также прокомментировать присутствие посла Турции Женгиза Камила Фырата на месте конфликта.

Курсан Асанов ответил, что после айт намаза подрались подростки. Началось досудебное производство. Двое были задержаны. Через некоторое время группа людей побила стекла некоторых домов.

«Сейчас ситуация стабильная, но вопрос есть. Нужно работать всем, не только МВД, — местным властям, соответствующим министерствам. Нужно проводить разъяснительные работы. Работа ведется», — отметил Курсан Асанов.

При этом замминистра внутренних дел отказался комментировать присутствие посла Турции в селе Орок.

Депутат поинтересовался, идет ли речь о межнациональном вопросе.

«Нет. Есть какие-то элементы. Аналогичные конфликты были в селе Жаны-Жер, Баткене, Оше. Мы ведем следственные мероприятия. Я считаю, что нужно проводить разъяснительную работу», — заключил Курсан Асанов.

Напомним, 5 июня после праздничного айт намаза подрались трое парней. Затем собрались две группы местных жителей, они разбили окна в 15 домах и сожгли сарай. Милиция задержала 32 человека. Всех в итоге отпустили. 6 июня обстановка стабилизировалась, но сотрудники милиции продолжают обеспечивать общественный порядок.
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