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Происшествия

В селе Орок после праздничного айт намаза подрались трое парней

В селе Орок после праздничного айт намаза подрались трое парней. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

По предварительным данным, драка произошла сегодня примерно в 8.30.

«Драка произошла между тремя парнями, проживающими в этом селе. В результате телесные повреждения получил 17-летний А.Т. Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП. В ходе досудебного производства установлены личности зачинщиков драки. Ими оказались 23-летний А.К. и 15-летний А.А. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следственной службой соответствующим службам были даны следственные поручения. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в ГУВД.
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