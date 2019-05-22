Скандал в компании «КТ Мобайл» с назначениями на должности родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева вновь обнажил проблему семейно-кланового правления в Кыргызстане. То, что отдельные семьи существенно влияют на общую ситуацию в стране, а также политические процессы, знают все. Кто они? 24.kg решило напомнить о трех самых известных на сегодня кланах в системе государственного управления.

Жээнбековы

Самый влиятельный клан — большая семья нынешнего президента страны Сооронбая Жээнбекова.

О его братьях в СМИ писали не раз. В семье Шарипа Жээнбекова (отца главы государства) было 11 детей.

«Нас было 11 братьев и сестер. Сейчас осталось восемь. Мы должны быть вдалеке от сплетен», — сообщил на встрече с руководителями СМИ в 2018 году глава государства, пришедший на смену Алмазбеку Атамбаеву.

Старший брат президента скончался в 2017 году. Кроме двоих — Асылбека Жээнбекова (экс-торага Жогорку Кенеша) и Жусупбека Шарипова (посол КР на Украине), остальные в госструктурах не работают.

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Дочь Жусупбека Шарипова Жибек замужем за Адылом Каниметовым. В октябре 2018 года он стал мэром Каракола. В социальных сетях недавно активно обсуждали, как он покровительствует вновь избранному градоначальнику Балыкчи Марату Кудайбергенову.

Известно, что экс-депутат Джалал-Абадского горкенеша Абибилла Тагаев приходится сватом Асылбеку Жээнбекову. Его брат Мураталы Тагаев в 2018 году стал мэром Джалал-Абада. Он известен своей нелюбовью к журналистам, за что был раскритикован президентом на итоговой пресс-конференции в декабре прошлого года.

Но вернемся к самому влиятельному сегодня представителю клана — президенту. Дочь Сооронбая Жээнбекова Бактыгуль учится в КРСУ. Она вышла замуж за сына депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева — Атабека. В парламенте 24.kg ранее рассказали, что именно сват главы государства проводил в октябре 2017 года после президентских выборов переговоры с членами фракции «Республика — Ата Журт» и склонял их проголосовать за отставку с поста лидера Омурбека Бабанова. Не удержался в кресле председателя фракции и верный соратник Бабанова Руслан Казакбаев. Пришедший им на смену безынициативный и послушный Жыргалбек Турускулов полностью устраивает «верхи».

Абылгазиевы

После разразившегося скандала со своим близким окружением премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев рассказал подробно, где и кем работают его родственники. Мы узнали, что у главы правительства три брата и три сестры.

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Однако и здесь неточности. Случайно ли, но пресс-служба распространила неверную информацию о месте учебы дочери Мухаммедкалыя Абылгазиева. В сообщении сказано, что она учится в Международном университете «Ала-Тоо». Однако выяснилось, что младшая дочь премьер-министра Саадат Дуйшекеева находится в США и учится в колледже Diablo Valley. Насколько соответствует действительности информация о других родственниках, еще предстоит проверить.

Глава кабмина подтвердил информацию о близком родстве с Иманкадыром Рысалиевым. Премьер-министр и теперь уже бывший глава секретариата «Открытое правительство» (OGP) являются свояками (бажа). Супруга Мухаммедкалыя Абылгазиева Чолпон Абазбекова приходится родной сестрой Таалайгуль Сабырбековой — жены оскандалившегося Иманкадыра Рысалиева. Сын последнего Эрназар Иманкадыр уулу был замдиректора компании «КТ Мобайл». После скандала он вынужден был уволиться.

По информации Factcheck.kg, дочь четы Рысалиевых Сайфуна связана с двумя компаниями: она соучредитель в ОсОО «ТопАгро» и директор филиала общественного фонда «Эргэнэ», где учредителем является ее мать.

В соцсетях также обсуждают родство первого замдиректора ГП «Кыргызпочтасы» Урматбека Жакыпбекова с премьер-министром. Глава правительства эти сведения подтвердил. Сообщается, что Жакыпбеков — зять брата премьера Азиза Абылгазиева, который, к слову, тоже на руководящей должности в структуре Минздрава — начальник управления по контролю законного оборота наркотиков департамента лекарственных средств и медтехники МЗ КР.

В феврале в соцсетях появилась публикация о том, что зампредседателя ГСБЭП (Финпол) Эмильбек Жамгырчиев доводится окул-бала (названным сыном) Мухаммедкалыю Абылгазиеву. Он назначен на должность в апреле 2018 года. Сообщалось, что он, минуя звание майора, сразу из капитана шагнул в подполковники. О нем ранее также сообщало 24.kg: в 2012 году Жамгырчиев по 100-балльной системе оценки базовых профессиональных навыков и общеобразовательного уровня заработал всего 43 балла (меньше половины). Но, несмотря на это, в 2018-м его назначили на должность по распоряжению премьер-министра по представлению председателя ГСБЭП.

Матраимовы

Клан Матраимовых — один из самых влиятельных на юге страны. Эта фамилия стала широко известна благодаря одному из братьев — Райымбеку Матраимову, известному в народе как Раим-миллион.

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Появилась информация, что Райымбек Матраимов решил выйти из тени и пойти в большую политику. По данным некоторых парламентариев, он подумывает над созданием своей политической партии, во главе которой и намерен участвовать в парламентских выборах — 2020.

Ранее Раим-миллион заявил, что не собирается возвращаться в Таможенную службу. Неожиданно для многих он вышел из тени и сделал еще одно публичное заявление, неприятное во всех отношениях в первую очередь для экс-президента Алмазбека Атамбаева. Эксперты считают такие заявления косвенным подтверждением политических амбиций представителя клана Матраимовых, прежде избегающего публичности.

В Жогорку Кенеше сейчас есть уже один представитель клана — Искендер Матраимов. Комментарии по поводу брата Райымбека журналистам давал именно Искендер.

Рассказать о достижениях в законотворчестве Искендера Матраимова сложно. Чаще всего он выступает в соавторстве, собственных инициатив нет. Зато любит путешествовать за рубеж, но все больше за казенный счет.

Его сын Мирлан Искендерович Матраимов руководит южным представительством МИД. Имеет дипломатический ранг «второй секретарь». Он возглавляет полпредство с 2016 года. Клан Матраимовых стал влиятельным во времена правления Алмазбека Атамбаева.

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Третий брат — Тилек Матраимов является акимом Кара-Суйского района. Как писали кыргызскоязычные СМИ, ссылаясь на собственные источники, он может возглавить Ошскую область.

Еще один выходец из семьи — Исламбек Матраимов. Он начальник управления внутренних расследований и безопасности ГСБЭП.

Государственной службе предпочел бизнес Руслан Матраимов.

Помимо кровных родственников, у Матраимовых имеются и названные. Райымбек стал посаженным отцом сыну экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова Бекболоту. Бывший торага женил того осенью 2018 года.

Эти три клана считаются способными влиять на принятие решений на государственном уровне. За 28 лет независимости Кыргызстан так и не отошел от родо-племенных отношений в политике. А это значит, что кровные узы по-прежнему остаются важным аспектом при принятии стратегических решений и учитываются при назначениях.