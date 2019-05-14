26-летний талант. Что известно о новом мэре Балыкчи и его связях

Мэром Балыкчи сегодня избрали 26-летнего члена партии «Замандаш» Марата Кудайбергенова. За его кандидатуру проголосовали 22 депутата из 31. Его оппонент Мирбек Шакиров от фракции «Кыргызстан» набрал лишь девять голосов.

24.kg собрало информацию о новом иссык-кульском чиновнике.

Марат Кудайбергенов родился в 1993 году в Балыкчи. Окончил КНУ по специальности «Финансы и кредит». В 18 лет устроился в ОсОО «Алыш Сервис», учредителем которого является его дядя Жыргал Кудайбергенов. Будущий градоначальник стал соучредителем и генеральным директором компании.

Эта строительная фирма до 2015 года не платила налоги, зато получила из бюджета в 2013-м 530 тысяч сомов, а в 2014-м — около 240 тысяч сомов.

Еще один бизнес, связанный с семьей Марата Кудайбергенова, — угольная компания Urankai Coal Company («Уранкай Коал Компани»). Отец мэра Сагын Кудайбергенов является соучредителем ОсОО. Кроме него, учредителями числятся оскандалившийся экс-заместитель главы ГНС Замирбек Чекирбаев и гражданин России и член ассоциации «Замандаш» Рахатбек Байсалов.

Ранее Марат Кудайбергенов был помощником депутата Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Урмата Ишенбекова, где засветился в скандале с незаконной тонировкой машины. В апреле 2017 года во время рейда сотрудники УПМ ГУВД Чуйской области (ныне УОБДД) задержали Lexus-570 с тонировкой передних боковых стекол. За рулем сидел Кудайбергенов, он представился помощником депутата и отказался подчиниться инспекторам. В итоге тонировку сняли, но только с одного стекла. Кудайбергенов пригрозил, что наклеит ее обратно.

Он успел поработать и начальником службы маркетинга и организации досуга в государственной резиденции президента страны. Потом стал помощником полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Узарбека Жылкыбаева, который сейчас полпред кабмина в Ошской области.

Читайте по теме Скандальные падения и взлеты нового прокурора Баткенской области

С полпредом его связывают не только деловые отношения, но и родственные узы.

Супруга Узарбека Жылкыбаева Алжанбаева Мээрим Дамирбековна — родная сестра супруги Марата Кудайбергенова Кундуз Дамирбек кызы. Соответственно, Жылкыбаев и Кудайбергенов приходятся друг другу свояками (бажа).

Стоит отметить, что брат Узарбека Жылкыбаева Толубай (по прозвищу Толи) известен в Иссык-Кульской области как член ОПГ Камчи Кольбаева. Он числился в розыске за участие в похищении директора конезавода.

На свадьбе Марата и Кундуз посаженным отцом (окул ата) был Канат Сарбаев, нынешний спикер Балыкчинского горкенеша.

Отец мэра Балыкчи Сагын Кудайбергенов и его дядя Жыргал Кудайбергенов являются депутатами горкенеша от фракции «Замандаш».

В соцсетях также распространяют информация о том, что «Кудайбергеновых поддерживает действующий градоначальник Каракола Адыл Каниметов, который является зятем брата главы государства Жусупжана Жээнбекова».