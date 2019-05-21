В правительстве рассказали, где и кем работают родственники премьер-министра

В пресс-службе правительства рассказали, что все родные братья и сестры премьер-министра трудятся на рядовых должностях, некоторые из них находятся на пенсии и являются домохозяйками.

Отмечается, что Мухаммедкалый Абылгазиев из простой семьи. Его старший брат Калыйнур Абылгазиев с супругой пенсионеры. Сын работает в сфере торговли, одна дочь портниха, вторая домохозяйка.

Соодонбек Абылгазиев — журналист, поэт, писатель. Сейчас он работает сторожем в одной из частных фирм. Его жена учительница. Дочь занимается частным бизнесом, сын студент, получает образование по направлению «энергетика», дочь школьница.

Айнура Дүйшекеева на пенсии. Ее муж — лицо с ограниченными возможностями. Они живут в Кочкорском районе Нарынской области.

Жылдыз Абылгазиева учительница. Сыновья работают в сфере строительства, простые строители. Дочь домохозяйка.

Азиз Абылгазиев — глава управления по контролю законного оборота наркотиков департамента лекарственных средств и медтехники Министерства здравоохранения. Его жена врач. Сыновья работают в банках рядовыми сотрудниками. Дочь работает в сфере финансов, ее муж занимает должность заместителя директора государственного предприятия «Кыргыз почтасы». Свою трудовую деятельность он начинал рядовым специалистом в различных ведомствах, Государственном комитете связи, работал программистом.

«Кундуз Абылгазиева — старшая медсестра в одной городских больниц, а ее муж мураб. Сыновья работают в муниципальных органах и частных компаниях. Отец премьер-министра Дуйшеке Абылгазиев — участник Великой Отечественной войны, инвалид II группы. Трудился в правоохранительных органах, на партийных работах. Осенью 2019 года ему исполнилось бы 100 лет. А мать премьера Женилдик Абылгазиева домохозяйка. Ей 85 лет. Она живет вместе с главой правительства», — говорится в сообщении.